Börsenplätze ALBIS Leasing-Aktie:



Xetra-Aktienkurs ALBIS Leasing-Aktie:

3,79 EUR -0,52% (05.09.2018, 10:17)



Tradegate-Aktienkurs ALBIS Leasing-Aktie:

3,76 EUR (04.09.2018)



ISIN ALBIS Leasing-Aktie:

DE0006569403



WKN ALBIS Leasing-Aktie:

656940



Ticker-Symbol ALBIS Leasing-Aktie:

ALG



Kurzprofil ALBIS Leasing AG:



Die ALBIS Leasing Gruppe (ISIN: DE0006569403, WKN: 656940, Ticker-Symbol: ALG) ist mit ihren Leasing- und Servicekonzepten seit über 25 Jahren erfolgreich am Leasingmarkt tätig. Dank seines branchenbezogenen Finanzierungs-Know-hows und seiner kundenorientierten Leasinglösungen zählt der in Hamburg ansässige Konzern zu den TOP-Leasinggesellschaften in Deutschland. In den Bereichen Investitionsgüter- und Vertriebsleasing bietet die hersteller- und bankenunabhängige ALBIS Leasing Gruppe mittelständischen Unternehmen für zahlreiche Produktgruppen vielfältige Finanzierungsmodelle an. (06.09.2018/ac/a/nw)



Sauerlach (www.aktiencheck.de) - ALBIS Leasing-Aktienanalyse von "Nebenwerte Journal":Claus Müller und Carsten Stern, Aktienexperten des Fachmagazins "Nebenwerte Journal", nehmen die Aktie der ALBIS Leasing AG (ISIN: DE0006569403, WKN: 656940, Ticker-Symbol: ALG) unter die Lupe.Die ALBIS Leasing AG sollte in den kommenden Jahren von Skaleneffekten durch das vollautomatische Leasingportal, die gestartete Vertriebsoffensive, günstigere Refinanzierungsmöglichkeiten sowie das mögliche Ausscheiden kleinerer Mitbewerber profitieren können, was CEO Bernd Dähling auch im Interview mit dem "Nebenwerte-Journal" angeschnitten habe.Um jedoch ALBIS zu einer Erfolgsstory am Aktienmarkt zu machen, sei Ruhe im Aktionariat eine unerlässliche Voraussetzung. Dies habe sich in den zurückliegenden Jahren als Achillesferse entpuppt. "Denk ich an Albis bei der Nacht, bin ich um den Schlaf gebracht" - mit dieser Abwandlung eines Ausspruchs von Heinrich Heine, der sich damals auf Deutschland bezogen habe, habe der Vertreter einer großen deutschen Schutzvereinigung seine Ausführungen auf dem diesjährigen Aktionärstreffen am 11.07.2018 begonnen. Im Interesse einer objektiven Berichterstattung über die sich acht Stunden hinziehende Veranstaltung, sollte indessen klar unterschieden werden zwischen der geschäftlichen Entwicklung des Unternehmens und den Begleitumständen, die schließlich für diese Überlänge verantwortlich gewesen seien.Die Geschichte von ALBIS Leasing sei sehr wechselvoll verlaufen und von stets spannenden Hauptversammlungen geprägt gewesen. Mit einer radikalen Vereinfachung der Konzernstruktur und dem altersbedingten Ausscheiden des langjährigen Vorstandsvorsitzenden und Ankeraktionärs Hans O. Mahnsen. Ende 2016 habe für die Gesellschaft eine neue Zeitrechnung begonnen. Die beiden letzten Geschäftsjahre habe ALBIS jeweils mit deutlichen Gewinnen abgeschlossen und mit EUR 0,04 (2015 und 2016) und 0,06 (2017) je Aktie wieder Dividenden ausschütten können.Engagements sind auf mindestens 24 bis 36 Monate anzulegen, denn das KGV 2020e dürfte gemessen am aktuellen Kurs in Richtung eines einstelligen Niveaus sinken, so Claus Müller und Carsten Stern, Aktienexperten des Fachmagazins "Nebenwerte Journal". (Ausgabe 09/2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link