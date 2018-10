Xetra-Aktienkurs ALBIS Leasing-Aktie:

Kurzprofil ALBIS Leasing AG:



Die ALBIS Leasing Gruppe (ISIN: DE0006569403, WKN: 656940, Ticker-Symbol: ALG) ist mit ihren Leasing- und Servicekonzepten seit über 25 Jahren erfolgreich am Leasingmarkt tätig. Dank seines branchenbezogenen Finanzierungs-Know-hows und seiner kundenorientierten Leasinglösungen zählt der in Hamburg ansässige Konzern zu den TOP-Leasinggesellschaften in Deutschland. In den Bereichen Investitionsgüter- und Vertriebsleasing bietet die hersteller- und bankenunabhängige ALBIS Leasing Gruppe mittelständischen Unternehmen für zahlreiche Produktgruppen vielfältige Finanzierungsmodelle an. (04.10.2018/ac/a/nw)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - ALBIS Leasing-Aktienanalyse von Independent Research:Matthias Engelmayer und Stefan Röhle, Aktienanalysten von Independent Research, bewerten in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der ALBIS Leasing AG (ISIN: DE0006569403, WKN: 656940, Ticker-Symbol: ALG) weiterhin mit dem Votum "kaufen".ALBIS Leasing habe in H1 2018 angesichts einer einmaligen Belastung von -0,9 Mio. Euro aus der erstmaligen Anwendung von IFRS 9 mit einem Nettoergebnis von 1,6 (2,2) Mio. Euro die strukturell steigende Ertragskraft bestätigt. Das Neugeschäftsvolumen (+13% y/y) sei etwas schwächer gewesen als erwartet. In Anbetracht des starken Auftragsbestands (+50% y/y), der Akquise neuer Vertriebspartner (+12% y/y) und der Ausweitung des Finanzierungsrahmens (+90 Mio. Euro) würden die Analysten ein starkes H2 2018e erwarten und ihre Prognosen bekräftigen.ALBIS Leasing profitiere im Small Ticket-Leasing davon, dass kleinere Produzenten zunehmend Leasing zur Verkaufsförderung nutzen würden. Zudem würden die Analysten Impulse und Skaleneffekte durch das vollautomatisierte Leasingportal, die initiierte Vertriebsoffensive und das Ausscheiden kleiner Wettbewerber erwarten.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze ALBIS Leasing-Aktie: