Kurzprofil AFC AJAX N.V.



AFC AJAX N.V. (ISIN: NL0000018034, WKN: A0H0RS, Ticker-Symbol: AJXA) ist ein Fußballverein aus der niederländischen Stadt Amsterdam. Die Aktie wird an den Börsen Frankfurt, Düsseldorf, München, Stuttgart, Amsterdam, SETSqx, Nasdaq OTC, Chi-X, BATS Europe1, BX World, Lang & Schwarz und Quotrix gehandelt. (17.04.2019/ac/a/a)





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - AJAX-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die AJAX-Aktie (ISIN: NL0000018034, WKN: A0H0RS, Ticker-Symbol: AJXA) unter die Lupe.Ajax Amsterdam habe am Dienstag in der Champions League für eine Sensation gesorgt. Im Viertelfinal-Rückspiel habe das niederländische Team Juventus Turin mit 2:1 besiegt. Ajax Amsterdam ziehe damit ins Halbfinale der Königsklasse ein und kassiere gleichzeitig 12 Mio. Euro Prämie. Die AJAX-Aktie mache einen Sprung auf ein neues Allzeithoch.Die hochtalentierten Kicker wie de Ligt, van de Beek, Ziyech oder Neres könnten sich weiter auf der großen Bühne der Champions League präsentieren. Schon jetzt stünden etliche der jungen Talente auf den Einkaufslisten von Barcelona, Madrid, Paris und München ganz oben. Die Ablösesummen, die dabei aufgerufen würden, könnten der AJAX-Aktie weiter Rückenwind verleihen.Anleger, die auf die AJAX-Aktie gesetzt hätten, könnten die Gewinn laufen lassen. Der Stoppkurs sollte auf 16,90 Euro nachgezogen werden. Das Kursziel laute 22,50 Euro, so Jochen Kauper, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 17.04.2019)Börsenplätze AJAX-Aktie: