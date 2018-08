XETRA-Aktienkurs AIXTRON-Aktie:

Kurzprofil AIXTRON SE:



Die AIXTRON SE (ISIN: DE000A0WMPJ6, WKN: A0WMPJ, Ticker-Symbol: AIXA, Nasdaq OTC-Symbol: AIXXF) ist ein führender Anbieter von Depositionsanlagen für die Halbleiterindustrie. Das Unternehmen wurde 1983 gegründet und hat seinen Sitz in Herzogenrath (Städteregion Aachen) sowie Niederlassungen und Repräsentanzen in Asien, den USA und Europa. Die Produkte der Gesellschaft werden weltweit von einem breiten Kundenkreis zur Herstellung von leistungsstarken Bauelementen für elektronische und opto-elektronische Anwendungen auf Basis von Verbindungs-, Silizium- oder organischen Halbleitermaterialien genutzt. Diese Bauelemente werden in einer Vielzahl innovativer Anwendungen, Technologien und Industrien eingesetzt. Dazu gehören beispielsweise LED- und Displaytechnologie, Datenspeicherung und -übertragung, Energiemanagement und -umwandlung, Kommunikation, Signal- und Lichttechnik sowie viele weitere anspruchsvolle High-Tech-Anwendungen. (29.08.2018/ac/a/t)







AIXTRON SE (ISIN: DE000A0WMPJ6, WKN: A0WMPJ, Ticker-Symbol: AIXA, Nasdaq OTC-Symbol: AIXXF), ein weltweit führender Hersteller von Depositionsanlagen für die Halbleiterindustrie, gibt bekannt, dass der taiwanesische VCSEL (Vertical-Cavity Surface Emitting Laser; dt. oberflächenemittierende Laser) Epitaxie- und Chiphersteller HLJ Technology Co., Ltd mehrere MOCVD-Anlagen des Typs AIX 2800G4-TM bestellt hat, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Damit soll sowohl die Wafer-Kapazität ausgebaut als auch die Produktionslinie für Epitaxie-Wafer zur VCSEL-Großserienfertigung von 4- auf 6-Zoll erhöht werden. Die vollautomatischen Planetary Reactor®-Anlagen von AIXTRON werden ab Q4/2018 in einer 8x6-Zoll-Konfiguration geliefert.Die AIX 2800G4-TM gilt aufgrund der einzigartigen Leistungsfähigkeit des Planetary Reactor®-Konzepts hinsichtlich der Kontrolle von Dicke und Gleichmäßigkeit der Wellenlänge der Epitaxieschichten als Industriestandard für High-End-Laseranwendungen wie VCSEL, die vor allem im Bereich der 3D-Sensorik zum Einsatz kommen. Damit liefert die Anlage in der Produktion eine maximale Ausbeute hochwertiger Produkte."Wir freuen uns sehr, dass sich unser Neukunde HLJ Technology für unsere AIX 2800G4-TM-Anlage entschieden hat. Sie bietet die besten Herstellungsprozesse für die Großserienfertigung von VCSEL-Wafern und -Chips. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit HLJ und werden das Unternehmen bei der Anpassung seiner Produktionsprozesse an unsere Anlagentechnologie bestmöglich unterstützen", so Dr. Bernd Schulte, Vorstand der AIXTRON SE.