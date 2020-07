Börsenplätze AIXTRON-Aktie:



Kurzprofil AIXTRON SE:



Die AIXTRON SE (ISIN: DE000A0WMPJ6, WKN: A0WMPJ, Ticker-Symbol: AIXA, Nasdaq OTC-Symbol: AIXXF) ist ein führender Anbieter von Depositionsanlagen für die Halbleiterindustrie. Das Unternehmen wurde 1983 gegründet und hat seinen Sitz in Herzogenrath (Städteregion Aachen) sowie Niederlassungen und Repräsentanzen in Asien, den USA und Europa. Die Produkte der Gesellschaft werden weltweit von einem breiten Kundenkreis zur Herstellung von leistungsstarken Bauelementen für elektronische und opto-elektronische Anwendungen auf Basis von Verbindungs-, Silizium- oder organischen Halbleitermaterialien genutzt. Diese Bauelemente werden in einer Vielzahl innovativer Anwendungen, Technologien und Industrien eingesetzt. Dazu gehören beispielsweise LED- und Displaytechnologie, Datenspeicherung und -übertragung, Energiemanagement und -umwandlung, Kommunikation, Signal- und Lichttechnik sowie viele weitere anspruchsvolle High-Tech-Anwendungen. (23.07.2020/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - AIXTRON-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Herstellers von LED-Produktionsanlagen AIXTRON SE (ISIN: DE000A0WMPJ6, WKN: A0WMPJ, Ticker-Symbol: AIXA, Nasdaq OTC-Symbol: AIXXF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Aktie des LED- und Chipindustrieausrüsters AIXTRON könne am heutigen Donnerstag kräftig zulegen. Grund seien die starken Zahlen zum zweiten Quartal, die das Unternehmen am Morgen habe vorlegen können. AIXTRON habe mitten in der Corona-Krise deutlich mehr Aufträge an Land gezogen. Im zweiten Quartal sei der Auftragseingang im Vergleich zum Vorjahresquartal um 56 Prozent auf 69,6 Millionen Euro gestiegen. Damit habe der Auftragsbestand zum 30. Juni bei 156,6 Millionen Euro gelegen. Analysten hätten starke Auftragsdaten erwartet, was die Aktien jüngst auf ein Zweijahreshoch getrieben habe. Obendrein würden Anleger auf einen möglichen Aufstieg von AIXTRON in den MDAX hoffen.Dass die Kunden im vergangenen Jahr aber noch zurückhaltender gewesen seien, habe sich wie zu Jahresbeginn weiter merklich ausgewirkt: Der Umsatz sei von April bis Ende Juni im Vergleich zum Vorjahr um zwölf Prozent auf 56,0 Millionen Euro gesunken. Der Gewinn vor Zinsen und Steuern (EBIT) sei um zwei Drittel auf 3,3 Millionen Euro eingebrochen. Entsprechend sei auch das Nettoergebnis um 55 Prozent auf 3,3 Millionen Euro abgesackt. Damit habe sich das Geschäft nach einem schwachen ersten Quartal für die Halbleiterindustrie aber dennoch wieder deutlich dynamischer entwickelt.Die Coronavirus-Pandemie habe nur geringe Auswirkungen aufs Geschäft, deshalb bestätige AIXTRON seine Jahresprognose. Das Unternehmen erwarte einen im Vergleich zum Vorjahr mindestens stabilen Umsatz zwischen 260 und 300 Millionen Euro. Vor Zinsen und Steuern (EBIT) sollten davon 10 bis 15 Prozent hängen bleiben. Um diese Ziele zu erreichen, müsse das zweite Halbjahr wesentlich besser laufen. AIXTRON-Chef Bernd Schulte gehe allerdings auch davon aus, dass der Umsatz im dritten Quartal und dann noch einmal im Schlussquartal kräftig steigen werde."Der Aktionär" bleibt bei seiner positiven Einschätzung, so Marion Schlegel. (Analyse vom 23.07.2020)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link