Kurzprofil AIXTRON SE:



Die AIXTRON SE (ISIN: DE000A0WMPJ6, WKN: A0WMPJ, Ticker-Symbol: AIXA, Nasdaq OTC-Symbol: AIXXF) ist ein führender Anbieter von Depositionsanlagen für die Halbleiterindustrie. Das Unternehmen wurde 1983 gegründet und hat seinen Sitz in Herzogenrath (Städteregion Aachen) sowie Niederlassungen und Repräsentanzen in Asien, den USA und Europa. Die Produkte der Gesellschaft werden weltweit von einem breiten Kundenkreis zur Herstellung von leistungsstarken Bauelementen für elektronische und opto-elektronische Anwendungen auf Basis von Verbindungs-, Silizium- oder organischen Halbleitermaterialien genutzt. Diese Bauelemente werden in einer Vielzahl innovativer Anwendungen, Technologien und Industrien eingesetzt. Dazu gehören beispielsweise LED- und Displaytechnologie, Datenspeicherung und -übertragung, Energiemanagement und -umwandlung, Kommunikation, Signal- und Lichttechnik sowie viele weitere anspruchsvolle High-Tech-Anwendungen. (12.02.2021/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - AIXTRON-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Herstellers von LED-Produktionsanlagen AIXTRON SE (ISIN: DE000A0WMPJ6, WKN: A0WMPJ, Ticker-Symbol: AIXA, Nasdaq OTC-Symbol: AIXXF) unter die Lupe.Die Corona-Krise befeuere die Digitalisierung. Aber auch der Boom in der Unterhaltungselektronik und v.a. Zukunftstrends wie die Elektromobilität oder Industrie 4.0 würden für eine steigende Nachfrage in der Chipindustrie sorgen. Erste Meldungen über Lieferengpässe würden die Runde machen. Dieser Trend dürfte auch AIXTRON in die Karten spielen.AIXTRON verfüge über ein breites Technologieportfolio. Die Aktivitäten der Gesellschaft würden die Entwicklung, Produktion und Installation von Anlagen für die Abscheidung (Deposition) komplexer Halbleitermaterialien umfassen. Die Nachfrage werde v.a. durch Anforderungen an höhere Energieeffizienz, eine weiter steigende Verarbeitungs- und Übertragungsgeschwindigkeit von Daten sowie den Einsatz von innovativer Displaytechnologien in der Unterhaltungselektronik und die Notwendigkeit zur Kostensenkung bei leistungs- und optoelektronischen Bauelementen beeinflusst.In der Leistungselektronik stehe die Gesellschaft vor dem Durchbruch bei der Nutzung von Bauelementen auf Basis von Siliziumkarbid (SiC). Diese Hochleistungschips würden eine wesentlich höhere Effizienz bei der Wandlung von Strömen in zentraler Funktion im Elektroauto oder bei Schnellladestationen bieten. Hinzukämen Anlagen für Bauelemente aus Galliumnitrid (GaN), die auch bei der Stromversorgung von Servern oder Serverfarmen eingesetzt würden, die wiederum beim Bitcoin-Schürfen sehr wichtig seien. Im Bereich der Hochfrequenztechnik würden GaN-Bauelemente die Basis für die Sendeeinheiten des neuen 5G-Netzwerks bilden.Die AIXTRON-Aktie habe seit der Vorlage der Zahlen zum dritten Quartal Ende Oktober ihren Wert verdoppeln. Mit dem Sprung über den horizontalen Widerstand bei 16,90 Euro sei ein frisches Kaufsignal generiert worden. AIXTRON habe sich in einer Reihe von hochattraktiven Wachstumsmärkten die Marktführerschaft erarbeitet und werde mittel- und langfristig von dieser breiten Aufstellung profitieren. Nach ersten Teilgewinnmitnahmen könnten Anleger beim Rest den Stopp auf 15 Euro eng nachziehen und die weitere Entwicklung in Ruhe abwarten, so Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 12.02.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link