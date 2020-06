Börsenplätze AIXTRON-Aktie:



Kurzprofil AIXTRON SE:



Die AIXTRON SE (ISIN: DE000A0WMPJ6, WKN: A0WMPJ, Ticker-Symbol: AIXA, Nasdaq OTC-Symbol: AIXXF) ist ein führender Anbieter von Depositionsanlagen für die Halbleiterindustrie. Das Unternehmen wurde 1983 gegründet und hat seinen Sitz in Herzogenrath (Städteregion Aachen) sowie Niederlassungen und Repräsentanzen in Asien, den USA und Europa. Die Produkte der Gesellschaft werden weltweit von einem breiten Kundenkreis zur Herstellung von leistungsstarken Bauelementen für elektronische und opto-elektronische Anwendungen auf Basis von Verbindungs-, Silizium- oder organischen Halbleitermaterialien genutzt. Diese Bauelemente werden in einer Vielzahl innovativer Anwendungen, Technologien und Industrien eingesetzt. Dazu gehören beispielsweise LED- und Displaytechnologie, Datenspeicherung und -übertragung, Energiemanagement und -umwandlung, Kommunikation, Signal- und Lichttechnik sowie viele weitere anspruchsvolle High-Tech-Anwendungen. (23.06.2020/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - AIXTRON-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Herstellers von LED-Produktionsanlagen AIXTRON SE (ISIN: DE000A0WMPJ6, WKN: A0WMPJ, Ticker-Symbol: AIXA, Nasdaq OTC-Symbol: AIXXF) unter die Lupe.Nun sei es soweit: Die AIXTRON-Aktie könne den massiven Widerstand bei zehn Euro überwinden. Die Aktie profitiere von guten Auftragszahlen von SÜSS MicroTec (ISIN: DE000A1K0235, WKN: A1K023). DER AKTIONÄR hebe für beide Halbleiterzulieferer unverändert den Daumen.Allem Anschein nach würden einige Anleger nun auch auf einen anziehenden Auftragseingang bei AIXTRON spekulieren. DER AKTIONÄR habe zuletzt Ende Mai darauf hingewiesen, dass die Gesellschaft ebenfalls vom Ausbau des neuen 5G-Mobilfunkstandards profitieren würde, denn die Anlagen des Spezialmaschinenbauers würden auch in der Fertigung von 5G-Chips zum Einsatz kommen.In Q1 habe AIXTRON noch die Zurückhaltung der Kunden im Frühjahr und Sommer 2019 zu spüren bekommen. Nachdem die Kunden im Vorjahr weniger geordert hätten, sei der Umsatz im Vergleich zum Vorquartal um 45 Prozent gesunken. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) habe minus 1,1 Mio. Euro betragen, nachdem AIXTRON im Vorquartal noch ein positives EBIT von mehr als 14 Mio. Euro erwirtschaftet habe.Die zunehmende Anwendung der 5G-Technologie, aber auch die wachsende Nachfrage im Bereich Elektromobilität sowie das autonome Fahren würden AIXTRON und SÜSS MicroTec in die Karten spielen.Erweist sich der Sprung über die 10-Euro-Marke als nachhaltig, könnte die AIXTRON-Aktie nun wieder Kurs auf das Jahreshoch bei 11,41 Euro nehmen, so Michael Schröder von "Der Aktionär". Die SÜSS MicroTec-Aktie sollte nach den guten Orderzahlen einen Durchmarsch Richtung 15 Euro versuchen. (Analyse vom 23.06.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link