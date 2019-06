XETRA-Aktienkurs AIXTRON-Aktie:

Kurzprofil AIXTRON SE:



Die AIXTRON SE (ISIN: DE000A0WMPJ6, WKN: A0WMPJ, Ticker-Symbol: AIXA, Nasdaq OTC-Symbol: AIXXF) ist ein führender Anbieter von Depositionsanlagen für die Halbleiterindustrie. Das Unternehmen wurde 1983 gegründet und hat seinen Sitz in Herzogenrath (Städteregion Aachen) sowie Niederlassungen und Repräsentanzen in Asien, den USA und Europa. Die Produkte der Gesellschaft werden weltweit von einem breiten Kundenkreis zur Herstellung von leistungsstarken Bauelementen für elektronische und opto-elektronische Anwendungen auf Basis von Verbindungs-, Silizium- oder organischen Halbleitermaterialien genutzt. Diese Bauelemente werden in einer Vielzahl innovativer Anwendungen, Technologien und Industrien eingesetzt. Dazu gehören beispielsweise LED- und Displaytechnologie, Datenspeicherung und -übertragung, Energiemanagement und -umwandlung, Kommunikation, Signal- und Lichttechnik sowie viele weitere anspruchsvolle High-Tech-Anwendungen. (04.06.2019/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - AIXTRON-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Spezialanlagenbauers AIXTRON SE (ISIN: DE000A0WMPJ6, WKN: A0WMPJ, Ticker-Symbol: AIXA, Nasdaq OTC-Symbol: AIXXF) unter die Lupe.Wie gewonnen, so zerronnen. Im April und der ersten Maihälfte hätten bei AIXTRON die Bullen dominiert. Mitte Mai sei es zu einem rasanten Trendwechsel gekommen. Seit dem Verlaufshoch habe die Aktie rund 25% an Wert verloren. An der Ausgangssituation habe sich beim deutschen Anlagenbauer dabei in den letzten Wochen im Prinzip nicht wirklich etwas geändert. Die nächste Trendwende deute sich schon an.Der Turnaround sei durch ein starkes Auftaktquartal bestätigt worden. Die Chance auf eine Belebung der Nachfrage ab dem zweiten Halbjahr sei weiter gegeben. Auch eine Einigung im Zollstreit zwischen den beiden größten Volkswirtschaften der Welt sei nicht ausgeschlossen - auch wenn das Ganze deutlich mehr Zeit in Anspruch nehme als angenommen.Kurzfristig würden die Bären bei AIXTRON dominieren. Das Blatt dürfte sich aber schon bald wieder wenden. Spätestens im Bereich der massiven Unterstützungszone um 7,75 Euro dürfte die Talfahrt stoppen. Anleger könnten daher erste Limits für einen Auf- oder Ausbau der Position platzieren und dabei gestaffelt vorgehen. Das erste Limit werde bei 8,10 Euro platziert, weitere Abstauber würden sich dann im Unterstützungsbereich um 7,75 Euro anbieten, so Michael Schröder, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 04.06.2019)Börsenplätze AIXTRON-Aktie: