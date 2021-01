Börsenplätze AIXTRON-Aktie:



Kurzprofil AIXTRON SE:



Die AIXTRON SE (ISIN: DE000A0WMPJ6, WKN: A0WMPJ, Ticker-Symbol: AIXA, Nasdaq OTC-Symbol: AIXXF) ist ein führender Anbieter von Depositionsanlagen für die Halbleiterindustrie. Das Unternehmen wurde 1983 gegründet und hat seinen Sitz in Herzogenrath (Städteregion Aachen) sowie Niederlassungen und Repräsentanzen in Asien, den USA und Europa. Die Produkte der Gesellschaft werden weltweit von einem breiten Kundenkreis zur Herstellung von leistungsstarken Bauelementen für elektronische und opto-elektronische Anwendungen auf Basis von Verbindungs-, Silizium- oder organischen Halbleitermaterialien genutzt. Diese Bauelemente werden in einer Vielzahl innovativer Anwendungen, Technologien und Industrien eingesetzt. Dazu gehören beispielsweise LED- und Displaytechnologie, Datenspeicherung und -übertragung, Energiemanagement und -umwandlung, Kommunikation, Signal- und Lichttechnik sowie viele weitere anspruchsvolle High-Tech-Anwendungen. (12.01.2021/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - AIXTRON-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Herstellers von LED-Produktionsanlagen AIXTRON SE (ISIN: DE000A0WMPJ6, WKN: A0WMPJ, Ticker-Symbol: AIXA, Nasdaq OTC-Symbol: AIXXF) unter die Lupe."Der Aktionär" habe eingehend über die Vorzüge von Aixtron berichtet und zähle zu den Dauerbullen bei dem Hersteller von Depositionsanlagen zur Halbleiterherstellung. Die Geduld habe sich in den letzten Wochen bezahlt gemacht. Die Aktie sei mit Schwung aus der mehrmonatigen Seitwärtsbewegung ausgebrochen. Derzeit durchlaufe die Aktie eine Konsolidierung auf hohem Niveau. Frische Zahlen gebe es traditionell erst im Februar.Der Newsflow bei AIXTRON Ende 2020 habe es in sich gehabt. So sei mit Christian Danninger ein neuer Finanzchef gefunden worden. Zudem habe es Fortschritte bei einem möglichen OLED-Auftrag und mehrere Kurszielerhöhungen vonseiten der Analysten gegeben.Auch sonst stimme das Bild bei der Gesellschaft: Die Auftragsdynamik sei ungebrochen. Der Auftragsbestand habe am Ende der ersten neun Monate (30. September) mit 164,1 Millionen Euro sogar um 51 Prozent über dem entsprechenden Vorjahresstand gelegen. Im dritten Quartal sei der Bestand an Aufträgen im Vergleich zum Vorquartal um fünf Prozent gewachsen. Bei der Prognose für den Auftragseingang habe das Unternehmen daher das untere Ende der Zielspanne etwas von 260 auf 270 Millionen Euro angehoben. Bestenfalls sollten es weiterhin 300 Millionen Euro werden."Nicht nur unsere Umsatzerlöse sollten im Schlussquartal weiter dynamisch wachsen, sondern entsprechend auch die Gewinne", so der Vorstand Ende Oktober. Detaillierte Zahlen und einen frischen Ausblick für 2021 gebe es traditionell im Februar.Die Aktie konsolidiere die Rally, die den Kurs seit Ende Oktober um knapp 70 Prozent nach oben geführt habe. Vor allem der Ausblick auf das laufenden Jahr dürfte die weitere Richtung vorgeben. Angesichts der mittelfristig starken Aussichten sollte ein größerer Rücksetzer aber ausbleiben, so Michael Schröder von "Der Aktionär". (Analyse vom 12.01.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link