Börsenplätze AIXTRON-Aktie:



XETRA-Aktienkurs AIXTRON-Aktie:

9,332 EUR -1,69% (04.10.2018, 12:47)



Tradegate-Aktienkurs AIXTRON-Aktie:

9,35 EUR -1,79% (04.10.2018, 12:58)



ISIN AIXTRON-Aktie:

DE000A0WMPJ6



WKN AIXTRON-Aktie:

A0WMPJ



Ticker-Symbol AIXTRON-Aktie:

AIXA



Nasdaq OTC-Ticker-Symbol:

AIXXF



Kurzprofil AIXTRON SE:



Die AIXTRON SE (ISIN: DE000A0WMPJ6, WKN: A0WMPJ, Ticker-Symbol: AIXA, Nasdaq OTC-Symbol: AIXXF) ist ein führender Anbieter von Depositionsanlagen für die Halbleiterindustrie. Das Unternehmen wurde 1983 gegründet und hat seinen Sitz in Herzogenrath (Städteregion Aachen) sowie Niederlassungen und Repräsentanzen in Asien, den USA und Europa. Die Produkte der Gesellschaft werden weltweit von einem breiten Kundenkreis zur Herstellung von leistungsstarken Bauelementen für elektronische und opto-elektronische Anwendungen auf Basis von Verbindungs-, Silizium- oder organischen Halbleitermaterialien genutzt. Diese Bauelemente werden in einer Vielzahl innovativer Anwendungen, Technologien und Industrien eingesetzt. Dazu gehören beispielsweise LED- und Displaytechnologie, Datenspeicherung und -übertragung, Energiemanagement und -umwandlung, Kommunikation, Signal- und Lichttechnik sowie viele weitere anspruchsvolle High-Tech-Anwendungen. (04.10.2018/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - AIXTRON-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Herstellers von LED-Produktionsanlagen AIXTRON SE (ISIN: DE000A0WMPJ6, WKN: A0WMPJ, Ticker-Symbol: AIXA, Nasdaq OTC-Symbol: AIXXF) unter die Lupe.Nach dem Turnaround im Vorjahr würden die Bullen bei AIXTRON auf eine weitere Geschäftsbelebung setzen. Die gut gefüllten Orderbücher und die Adressierung der richtigen Wachstumsmärkte würden für Fantasie sorgen. Aber noch würden die Bären das Zepter bei AIXTRON schwingen.Mehrere Monate habe die Unterstützung bei 9,75 Euro dem Aktienkurs Halt gegeben. In der letzen Woche sei das Wertpapier unter die Marke gerutscht. Doch die Chancen auf ein schnelles Comeback stünden nicht schlecht.Die Deutsche Bank habe die Einstufung die Aktie mit "buy" mit einem Kursziel von 18,00 Euro belassen. "Der Aktionär" sei zwar nicht ganz so optimistisch gestimmt, sehe jedoch vor allem im Geschäft mit LED-Produktionsmaschinen und Anlagen zur Herstellung von Lasern für Anwendungen bei der optischen Datenübertragung und in der 3D-Sensorik hohes Potenzial - vor allem im asiatischen Raum.Bei einem durchschnittlichen jährlichen Gewinnwachstum von über 35% sei die Bewertung mit einem 2019er KGV von 26 keinesfalls zu hoch.Hält der positive (Auftrags-)Newsflow an, dann dürfte die ehemalige Unterstützung schnell zurückerobert werden und eine neue Aufwärtswelle mit erstem Ziel zwischen zwölf und 13 Euro starten, so Michael Schröder, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen AIXTRON-Aktienanalyse. (Analyse vom 04.10.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link