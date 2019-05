Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil AIXTRON SE:



Die AIXTRON SE (ISIN: DE000A0WMPJ6, WKN: A0WMPJ, Ticker-Symbol: AIXA, Nasdaq OTC-Symbol: AIXXF) ist ein führender Anbieter von Depositionsanlagen für die Halbleiterindustrie. Das Unternehmen wurde 1983 gegründet und hat seinen Sitz in Herzogenrath (Städteregion Aachen) sowie Niederlassungen und Repräsentanzen in Asien, den USA und Europa. Die Produkte der Gesellschaft werden weltweit von einem breiten Kundenkreis zur Herstellung von leistungsstarken Bauelementen für elektronische und opto-elektronische Anwendungen auf Basis von Verbindungs-, Silizium- oder organischen Halbleitermaterialien genutzt. Diese Bauelemente werden in einer Vielzahl innovativer Anwendungen, Technologien und Industrien eingesetzt. Dazu gehören beispielsweise LED- und Displaytechnologie, Datenspeicherung und -übertragung, Energiemanagement und -umwandlung, Kommunikation, Signal- und Lichttechnik sowie viele weitere anspruchsvolle High-Tech-Anwendungen.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - AIXTRON-Aktienanalyse von Michael Schröder, Redakteur des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Michael Schröder von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Spezialanlagenbauers AIXTRON SE (ISIN: DE000A0WMPJ6, WKN: A0WMPJ, Ticker-Symbol: AIXA, Nasdaq OTC-Symbol: AIXXF) unter die Lupe.AIXTRON wandle derzeit auf einem schmalen Grat. Der erfolgreiche Turnaround sei durch ein starkes Auftaktquartal bestätigt worden. Die geringe Visibilität in Sachen Investitionsverhalten sorge kurzfristig für Verunsicherung. Die Aktie schaffe es daher noch nicht, einen neuen Aufwärtstrend zu etablieren - obwohl die mittel- und langfristigen Aussichten des Anlagenbauers unverändert gut seien.Gestützt auf den starken Auftragseingang im vergangenen Jahr habe AIXTRON in den ersten drei Monaten 2019 fast 69 Millionen Euro umgesetzt - ein Plus von zehn Prozent im Vergleich zum Vorjahr.Gesunkene Kosten in Verbindung mit einem vorteilhaften USD/EUR-Wechselkurs hätten das Ergebnis gestützt. Der Gewinn vor Zinsen und Steuern (EBIT) habe um 23 Prozent auf fast zehn Millionen Euro angezogen.Während das erste Quartal 2019 gemessen am Umsatz das stärkste Auftaktquartal seit vielen Jahren gewesen sei, spiegle der Auftragseingang die Investitionszurückhaltung in der Halbleiterbrache wieder. Das Volumen der neuen Aufträge sei im Vergleich zum Vorjahr um fast ein Drittel auf knapp 54 Millionen Euro zurückgegangen.Mittel- und langfristig profitiere AIXTRON aber von seiner breiten Aufstellung. Die zahlreichen Anwendungsbereiche für die Maschinen würden sich dabei in absoluten Megatrends befinden, die zum Teil erst am Anfang ihrer kommerziellen Nutzung stünden.Die Aktie habe am 16. Mai ein Verlaufshoch bei 10,96 Euro markiert. Dann sei den Bullen aber die Kraft ausgegangen. Es seien acht Handelstage mit roten Vorzeichen gefolgt. Im Bereich von 9,30 Euro teste der Kurs eine kleine horizontale Unterstützung. In diesem Bereich verlaufe auch die weiter fallende 200-Tage-Linie. Könne sich die Aktie hier stabilisieren, sei im Anschluss eine erneute Trendwende wahrscheinlich.Bleibt der Verkaufsdruck zu groß, dann droht ein Rücksetzer bis auf die massive Unterstützungszone bei 7,75 Euro, so Michael Schröder von "Der Aktionär". (Analyse vom 28.05.2019)