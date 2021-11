Hinweis auf Interessenkonflikte gemäß § 85 WpHG: Aktien von Aixtron befinden sich im Real-Depot von DER AKTIONÄR.



Kurzprofil AIXTRON SE:



Die AIXTRON SE (ISIN: DE000A0WMPJ6, WKN: A0WMPJ, Ticker-Symbol: AIXA, NASDAQ OTC-Symbol: AIXXF) ist ein führender Anbieter von Depositionsanlagen für die Halbleiterindustrie. Das Unternehmen wurde 1983 gegründet und hat seinen Sitz in Herzogenrath (Städteregion Aachen) sowie Niederlassungen und Repräsentanzen in Asien, den USA und Europa. Die Produkte der Gesellschaft werden weltweit von einem breiten Kundenkreis zur Herstellung von leistungsstarken Bauelementen für elektronische und opto-elektronische Anwendungen auf Basis von Verbindungs-, Silizium- oder organischen Halbleitermaterialien genutzt. Diese Bauelemente werden in einer Vielzahl innovativer Anwendungen, Technologien und Industrien eingesetzt. Dazu gehören beispielsweise LED- und Displaytechnologie, Datenspeicherung und -übertragung, Energiemanagement und -umwandlung, Kommunikation, Signal- und Lichttechnik sowie viele weitere anspruchsvolle High-Tech-Anwendungen. (05.11.2021/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - AIXTRON-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des LED- und Chipindustrieausrüsters AIXTRON SE (ISIN: DE000A0WMPJ6, WKN: A0WMPJ, Ticker-Symbol: AIXA, NASDAQ OTC-Symbol: AIXXF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Nach den Zahlen zum dritten Quartal hätten sich bei AIXTRON gestern die Bären zu Wort gemeldet und die leicht unter den Erwartungen liegende Auftragsentwicklung und die nur bestätigten Jahresprognosen kritisiert. Heute seien die Bullen wieder am Drücker. Unterstützung gebe es vonseiten eines Analysten, der die positive Einschätzung des "Aktionär" teile.Das Umsatzwachstum habe bei AIXTRON zuletzt zwar etwas nachgelassen, die Profitabilität habe allerdings deutlich zugelegt. Die vollen Auftragsbücher würden Konzernchef Felix Grawert zudem optimistisch stimmen, "im laufenden vierten Quartal 2021 sogar noch eine Umsatzsteigerung im Vergleich zu den ( ) Vorquartalen" zu erreichen. Kurzum: Die Gesellschaft sehe sich nach dem dritten Quartal auf Kurs zu seinen Jahreszielen."Der Aktionär" halte an seiner grundlegend positiven Einschätzung fest. AIXTRON profitiere vom Digitalisierungsboom und einer stark anziehenden Nachfrage nach Komponenten für die Halbleiterindustrie. Nach dem sprunghaften Anstieg der Bestellungen im zweiten Quartal dürfte sich der Auftragseingang künftig zwar wieder normalisieren. Die starke Nachfrage erstrecke sich allerdings über voneinander unabhängige Endmärkte, die von der IT-Infrastruktur über die Unterhaltungselektronik bis hin zur Autoindustrie reichen würden - und sollte daher auch in den kommenden Quartalen für gut gefüllte Orderbücher sorgen.Keagan Bryce-Borthwick von der britischen Investmentbank Barclays stimme zu. Die kräftigen Kursverluste der Aktie als Reaktion auf die Bilanz zum dritten Quartal des Maschinenbauers für die Chipindustrie seien nicht angemessen, so der Analyst. Das Quartal sei stark verlaufen und die Wachstumssorgen mit Blick auf das neue Jahr 2022 übertrieben. Er habe seine Einstufung daher auf "overweight" mit einem Kursziel von 29 Euro bestätigt."Der Aktionär" spekuliert im Real-Depot auf dieses Szenario, so Michael Schröder. (Analyse vom 05.11.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link