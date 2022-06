Börsenplätze AIXTRON-Aktie:



Die AIXTRON SE (ISIN: DE000A0WMPJ6, WKN: A0WMPJ, Ticker-Symbol: AIXA, NASDAQ OTC-Symbol: AIXXF) ist ein führender Anbieter von Depositionsanlagen für die Halbleiterindustrie. Das Unternehmen wurde 1983 gegründet und hat seinen Sitz in Herzogenrath (Städteregion Aachen) sowie Niederlassungen und Repräsentanzen in Asien, den USA und Europa. Die Produkte der Gesellschaft werden weltweit von einem breiten Kundenkreis zur Herstellung von leistungsstarken Bauelementen für elektronische und opto-elektronische Anwendungen auf Basis von Verbindungs-, Silizium- oder organischen Halbleitermaterialien genutzt. Diese Bauelemente werden in einer Vielzahl innovativer Anwendungen, Technologien und Industrien eingesetzt. Dazu gehören beispielsweise LED- und Displaytechnologie, Datenspeicherung und -übertragung, Energiemanagement und -umwandlung, Kommunikation, Signal- und Lichttechnik sowie viele weitere anspruchsvolle High-Tech-Anwendungen. (07.06.2022/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - AIXTRON-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der AIXTRON SE (ISIN: DE000A0WMPJ6, WKN: A0WMPJ, Ticker-Symbol: AIXA, NASDAQ OTC-Symbol: AIXXF) unter die Lupe.Die AIXTRON-Aktie sei am Dienstagvormittag der beste Wert im MDAX. Beflügelt werde der Titel von einem positiven Analystenkommentar von ODDO BHF. Die Investmentbank habe das Kursziel am Dienstag von 28 auf 35 Euro angehoben und die Einstufung auf "outperform" belassen.Beim deutschen Hightech-Maschinenbauer laufe es weiter rund. Die Anlagen von AIXTRON würden Schlüsselkomponenten für die Halbleiterindustrie herstellen und so profitiere das Unternehmen von Megatrends wie Elektromobilität, Autonomes Fahren, Alternative Energien, 5G-Mobilfunk und dem Internet der Dinge. Mit Micro-Leds rücke nun der nächste große Trend in den Fokus.Gelinge es dem Vorstand, die hohe Nachfrage weiter erfolgreich zu monetarisieren, dann sollte die AIXTRON-Aktie ihren Aufwärtstrend fortsetzen. Zuletzt sei dem Papier der Sprung über das Hoch vom 31. August 2021 bei 26,60 Euro gelungen. Das nächste Kursziel laute nun 30 Euro, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 07.06.2022)Hinweis auf Interessenkonflikte: Aktien von Aixtron befinden sich im AKTIONÄR Depot und im Real-Depot von DER AKTIONÄR.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link