Die AIXTRON SE (ISIN: DE000A0WMPJ6, WKN: A0WMPJ, Ticker-Symbol: AIXA, Nasdaq OTC-Symbol: AIXXF) ist ein führender Anbieter von Depositionsanlagen für die Halbleiterindustrie. Das Unternehmen wurde 1983 gegründet und hat seinen Sitz in Herzogenrath (Städteregion Aachen) sowie Niederlassungen und Repräsentanzen in Asien, den USA und Europa. Die Produkte der Gesellschaft werden weltweit von einem breiten Kundenkreis zur Herstellung von leistungsstarken Bauelementen für elektronische und opto-elektronische Anwendungen auf Basis von Verbindungs-, Silizium- oder organischen Halbleitermaterialien genutzt. Diese Bauelemente werden in einer Vielzahl innovativer Anwendungen, Technologien und Industrien eingesetzt. Dazu gehören beispielsweise LED- und Displaytechnologie, Datenspeicherung und -übertragung, Energiemanagement und -umwandlung, Kommunikation, Signal- und Lichttechnik sowie viele weitere anspruchsvolle High-Tech-Anwendungen. (16.12.2020/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - AIXTRON-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Herstellers von LED-Produktionsanlagen AIXTRON SE (ISIN: DE000A0WMPJ6, WKN: A0WMPJ, Ticker-Symbol: AIXA, Nasdaq OTC-Symbol: AIXXF) unter die Lupe.Nach den Q3-Zahlen sei die AIXTRON-Aktie zunächst abgetaucht. Doch im Anschluss hätten sich die Bullen eindrucksvoll zurückgemeldet. Innerhalb weniger Wochen habe der Kurs um rund 50 Prozent angezogen. Nach einer kurzen Verschnaufpause könnte sich die Aufwärtsbewegung in den letzten Tagen des Jahres fortsetzen.Warburg Research ("buy") habe das Kursziel für die AIXTRON-Aktie von 11,50 auf 14,00 Euro erhöht. Analyst Malte Schaumann habe die Kurszielanhebung mit höheren Geschäftserwartungen begründet, angetrieben von aufgehellten Perspektiven im Geschäft mit der Leistungshalbleiter-Industrie.In der Leistungselektronik werde zunehmend auf Bauelemente auf Basis von Siliziumkarbid (SiC) gesetzt. Diese würden eine wesentlich höhere Effizienz bei der Wandlung von Strömen in zentraler Funktion im Elektroauto oder bei Schnellladestationen bieten. Hinzu kämen Anlagen für Bauelemente aus Galliumnitrid (GaN), die auch bei der Stromversorgung von Servern oder Serverfarmen eingesetzt würden. Im Bereich der Hochfrequenztechnik würden GaN-Bauelemente die Basis für die Sendeeinheiten des neuen 5G-Netzwerks bilden. Die Bauelemente für diese Anwendungen könnten auf den Depositionsanlagen aus dem Hause AIXTRON hergestellt werden.Im laufenden Jahr erwarte das TecDAX-Unternehmen daher beim Umsatz ein Wert zwischen 260 bis 280 Mio. Euro (Vorjahr: 259,6 Mio. Euro). Vor Zinsen und Steuern sollten zehn bis 15 Prozent hängen bleiben. Mit dem erwartet guten Schlussquartal könnte unter dem Strich am Ende ein EPS von 0,24 Euro (Vorjahr: 0,29 Euro) zu Buche stehen. Detaillierte Zahlen und eine Prognose für das kommende Jahr gebe es traditionell erst im Februar.Nach einer kurzen Verschnaufpause stehe nun eine wichtige Entscheidung an. Gelinge es dem TecDAX-Titel, die Widerstandszone zwischen zwölf und 13 Euro nachhaltig zu überwinden, wäre ein Durchmarsch in den Bereich zwischen 14 und 16 Euro möglich. Pralle die AIXTRON-Aktie an der Hürde ab, drohe ein Rücksetzer bis an die 10-Euro-Marke.DER AKTIONÄR hält an seiner positiven Einschätzung fest, so der Experte Michael Schröder. (Analyse vom 16.12.2020)