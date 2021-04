Börsenplätze AIXTRON-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs AIXTRON-Aktie:

18,05 EUR +4,94% (30.04.2021, 13:18)



XETRA-Aktienkurs AIXTRON-Aktie:

17,965 EUR +5,61% (30.04.2021, 13:03)



ISIN AIXTRON-Aktie:

DE000A0WMPJ6



WKN AIXTRON-Aktie:

A0WMPJ



Ticker-Symbol AIXTRON-Aktie:

AIXA



Nasdaq OTC-Ticker-Symbol AIXTRON-Aktie:

AIXXF



Kurzprofil AIXTRON SE:



Die AIXTRON SE (ISIN: DE000A0WMPJ6, WKN: A0WMPJ, Ticker-Symbol: AIXA, Nasdaq OTC-Symbol: AIXXF) ist ein führender Anbieter von Depositionsanlagen für die Halbleiterindustrie. Das Unternehmen wurde 1983 gegründet und hat seinen Sitz in Herzogenrath (Städteregion Aachen) sowie Niederlassungen und Repräsentanzen in Asien, den USA und Europa. Die Produkte der Gesellschaft werden weltweit von einem breiten Kundenkreis zur Herstellung von leistungsstarken Bauelementen für elektronische und opto-elektronische Anwendungen auf Basis von Verbindungs-, Silizium- oder organischen Halbleitermaterialien genutzt. Diese Bauelemente werden in einer Vielzahl innovativer Anwendungen, Technologien und Industrien eingesetzt. Dazu gehören beispielsweise LED- und Displaytechnologie, Datenspeicherung und -übertragung, Energiemanagement und -umwandlung, Kommunikation, Signal- und Lichttechnik sowie viele weitere anspruchsvolle High-Tech-Anwendungen. (30.04.2021/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - AIXTRON-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Herstellers von LED-Produktionsanlagen AIXTRON SE (ISIN: DE000A0WMPJ6, WKN: A0WMPJ, Ticker-Symbol: AIXA, Nasdaq OTC-Symbol: AIXXF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Aktien von AIXTRON hätten sich von ihrem Vortagesrutsch wieder erholt. Gleich mehre Analysten hätten die Kurskorrektur auf 16,65 Euro und damit das tiefste Niveau seit sieben Wochen als Kaufchance gesehen. Uwe Schupp von der Deutschen Bank komme mit seinem von 25 auf 26 Euro erhöhten Kursziel sogar auf ein Kurspotenzial von 45 Prozent.Der Analyst sehe den Geschäftspeak noch nicht erreicht: Das erste Quartal 2021 dürfte für den Ausrüster der Halbleiterindustrie noch nicht der Höhepunkt gewesen sein, sei Schupp überzeugt. Zuversichtlich stimme ihn auch, dass das Unternehmen die Kosten gesenkt habe.Nicht zum ersten Mal habe die AIXTRON-Aktie trotz guter Auftragslage und optimistischer Ziele geschwächelt, so der Experte weiter. Auch er sehe darin eine Chance für die Anleger, die die Story bislang verpasst hätten: "Die Party geht weiter, sie wurden gerade eingeladen", laute daher sein Fazit.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis nach §34 WPHG zur Begründung möglicher Interessenkonflikte: Aktien oder Derivate, die in diesem Artikel besprochen/ genannt werden, befinden sich im "Real-Depot" von DER AKTIONÄR.