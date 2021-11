Tradegate-Aktienkurs AIXTRON-Aktie:

18,86 EUR -6,82% (24.11.2021, 17:29)



XETRA-Aktienkurs AIXTRON-Aktie:

18,98 EUR -5,48% (24.11.2021, 17:19)



ISIN AIXTRON-Aktie:

DE000A0WMPJ6



WKN AIXTRON-Aktie:

A0WMPJ



Ticker-Symbol AIXTRON-Aktie:

AIXA



NASDAQ OTC-Symbol AIXTRON-Aktie:

AIXXF



Kurzprofil AIXTRON SE:



Die AIXTRON SE (ISIN: DE000A0WMPJ6, WKN: A0WMPJ, Ticker-Symbol: AIXA, NASDAQ OTC-Symbol: AIXXF) ist ein führender Anbieter von Depositionsanlagen für die Halbleiterindustrie. Das Unternehmen wurde 1983 gegründet und hat seinen Sitz in Herzogenrath (Städteregion Aachen) sowie Niederlassungen und Repräsentanzen in Asien, den USA und Europa. Die Produkte der Gesellschaft werden weltweit von einem breiten Kundenkreis zur Herstellung von leistungsstarken Bauelementen für elektronische und opto-elektronische Anwendungen auf Basis von Verbindungs-, Silizium- oder organischen Halbleitermaterialien genutzt. Diese Bauelemente werden in einer Vielzahl innovativer Anwendungen, Technologien und Industrien eingesetzt. Dazu gehören beispielsweise LED- und Displaytechnologie, Datenspeicherung und -übertragung, Energiemanagement und -umwandlung, Kommunikation, Signal- und Lichttechnik sowie viele weitere anspruchsvolle High-Tech-Anwendungen. (24.11.2021/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - AIXTRON-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des LED- und Chipindustrieausrüsters AIXTRON SE (ISIN: DE000A0WMPJ6, WKN: A0WMPJ, Ticker-Symbol: AIXA, NASDAQ OTC-Symbol: AIXXF) unter die Lupe.In einer für Technologiewerte ohnehin nicht wirklich freundlichen Marktphase falle die AIXTRON-Aktie heute unter die wichtige charttechnische Unterstützung bei 20 Euro. Eine Stopp-Loss-Welle habe im Anschluss für einen Kursrückfall gesorgt. Das Chartbild habe sich zwar eingetrübt. An der fundamentalen Situation habe sich aber nicht wirklich etwas verändert.Berenberg-Analystin Charlotte Friedrichs attestiere der Aktie in einer heute früh veröffentlichten Studie ein solides Fundament, weise dabei aber auf die abnehmende Dynamik bei den Auftragseingängen hin. Keine wirklich neue Erkenntnis. Friedrichs habe dennoch ihre Schätzungen und ihr Kursziel von 29 auf 26 Euro gesenkt, sehe damit aber immer noch fast 40 Prozent Aufwärtspotenzial.DER AKTIONÄR lasse sich von der steigenden Volatilität nicht aus der Ruhe bringen. AIXTRON profitiere vom Digitalisierungsboom und der hohen Nachfrage nach Komponenten für die Halbleiterindustrie. Nach dem sprunghaften Anstieg der Bestellungen in Q2 dürfte sich der Auftragseingang künftig zwar wieder normalisieren. Die zuletzt kursierenden Wachstumssorgen seien mit Blick auf das neue Jahr 2022 jedoch übertrieben.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze AIXTRON-Aktie: