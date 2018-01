Tradegate-Aktienkurs AIXTRON-Aktie:

Kurzprofil AIXTRON SE:



Die AIXTRON SE (ISIN: DE000A0WMPJ6, WKN: A0WMPJ, Ticker-Symbol: AIXA, Nasdaq OTC-Symbol: AIXXF) ist ein führender Anbieter von Depositionsanlagen für die Halbleiterindustrie. Das Unternehmen wurde 1983 gegründet und hat seinen Sitz in Herzogenrath (Städteregion Aachen) sowie Niederlassungen und Repräsentanzen in Asien, den USA und Europa. Die Produkte der Gesellschaft werden weltweit von einem breiten Kundenkreis zur Herstellung von leistungsstarken Bauelementen für elektronische und opto-elektronische Anwendungen auf Basis von Verbindungs-, Silizium- oder organischen Halbleitermaterialien genutzt. Diese Bauelemente werden in einer Vielzahl innovativer Anwendungen, Technologien und Industrien eingesetzt. Dazu gehören beispielsweise LED- und Displaytechnologie, Datenspeicherung und -übertragung, Energiemanagement und -umwandlung, Kommunikation, Signal- und Lichttechnik sowie viele weitere anspruchsvolle High-Tech-Anwendungen. (23.01.2018/ac/a/t)



Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - AIXTRON-Aktie: Kommt es bald zu einem Ausbruch? ChartanalyseSeit einem Doppelboden um 3,00 Euro aus 2016/2017 befindet sich das Wertpapier von AIXTRON (ISIN: DE000A0WMPJ6, WKN: A0WMPJ, Ticker-Symbol: AIXA, Nasdaq OTC-Symbol: AIXXF) in einem dynamischen Rally-Prozess und konnte bis Ende November letzten Jahres an die markanten Zwischenhochs aus 2012 um 15,00 Euro zulegen, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Diese Hürde sei für das Wertpapier des Technologieunternehmens jedoch zu hoch gewesen, sodass eine kurzfristige Konsolidierung zurück auf die Unterstützung von rund 10,70 Euro habe abgespielt werden müssen. Seit Anfang Dezember sei der Wert jedoch im Aufbau eines steigenden Dreiecks, das in der Charttechnik als Fortsetzungsmuster des bisherigen Trendverlaufs gedeutet werde und hierdurch weiteres Kurspotenzial entfaltet werden könnte.Solange sich AIXTRON innerhalb des Dreiecks aufhalte, seien weiterhin volatile Kursschwankungen an der Tagesordnung. Gelinge es aber noch in dieser Woche über das Niveau von mindestens 13,50 Euro anzusteigen, so werde eine erste Kaufwelle in Richtung der Jahreshoch aus 2017 bei 15,19 Euro sehr wahrscheinlich. Darüber wäre sogar ein Kursanstieg bis 18,75 Euro denkbar.Börsenplätze AIXTRON-Aktie:XETRA-Aktienkurs AIXTRON-Aktie:12,71 EUR -0,82% (23.01.2018, 11:13)