Börsenplätze AIXTRON-Aktie:



XETRA-Aktienkurs AIXTRON-Aktie:

8,882 EUR +0,93% (05.04.2019, 11:48)



Tradegate-Aktienkurs AIXTRON-Aktie:

8,91 EUR +1,83% (05.04.2019, 12:04)



ISIN AIXTRON-Aktie:

DE000A0WMPJ6



WKN AIXTRON-Aktie:

A0WMPJ



Ticker-Symbol AIXTRON-Aktie:

AIXA



Nasdaq OTC-Ticker-Symbol:

AIXXF



Kurzprofil AIXTRON SE:



Die AIXTRON SE (ISIN: DE000A0WMPJ6, WKN: A0WMPJ, Ticker-Symbol: AIXA, Nasdaq OTC-Symbol: AIXXF) ist ein führender Anbieter von Depositionsanlagen für die Halbleiterindustrie. Das Unternehmen wurde 1983 gegründet und hat seinen Sitz in Herzogenrath (Städteregion Aachen) sowie Niederlassungen und Repräsentanzen in Asien, den USA und Europa. Die Produkte der Gesellschaft werden weltweit von einem breiten Kundenkreis zur Herstellung von leistungsstarken Bauelementen für elektronische und opto-elektronische Anwendungen auf Basis von Verbindungs-, Silizium- oder organischen Halbleitermaterialien genutzt. Diese Bauelemente werden in einer Vielzahl innovativer Anwendungen, Technologien und Industrien eingesetzt. Dazu gehören beispielsweise LED- und Displaytechnologie, Datenspeicherung und -übertragung, Energiemanagement und -umwandlung, Kommunikation, Signal- und Lichttechnik sowie viele weitere anspruchsvolle High-Tech-Anwendungen. (05.04.2019/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - AIXTRON-Aktienanalyse von Michael Schröder, Redakteur des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Michael Schröder von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Spezialanlagenbauers AIXTRON SE (ISIN: DE000A0WMPJ6, WKN: A0WMPJ, Ticker-Symbol: AIXA, Nasdaq OTC-Symbol: AIXXF) unter die Lupe.Den Jahresauftakt habe das Unternehmen mit dem verhaltenen Ausblick verpatzt. Mit einer Kaufempfehlung der Deutschen Bank sei dann aber der Startschuss für eine neue Aufwärtsbewegung gefallen. Diese sei durch die Hoffnung auf eine Einigung im Handelsstreit und eine mögliche Belebung der Nachfrage in H2 befeuert worden.Der TecDAX-Titel befinde sich im Aufwind. In den letzten Tagen habe sich der Aktienkurs von der wichtigen charttechnischen Unterstützung bei 7,60 Euro gelöst. Der nächste markante Widerstand warte in Form der 200-Tage-Linie bei 9,69 Euro. Operativ bleibe die Visibilität jedoch weiter recht gering. Die Zahlen für 2018 seien zwar gut gewesen, mit den unerwartet vorsichtigen Prognosen für das laufende Jahr habe der Vorstand die Anleger verstimmt. Die Analysten seien sich nicht einig, insbesondere beim EBIT sei die Range zwischen der niedrigsten und der höchsten Schätzung recht hoch.Vor allem die Aussagen zum Auftragseingang hätten für Enttäuschung gesorgt. Dieser habe zum Jahreswechsel bei 303 Mio. Euro gelegen und solle im laufenden Jahr auf 220 bis 260 Mio. Euro fallen. Doch die Gesellschaft habe dem Vernehmen nach noch bei einigen Projekten Chancen, zum Zug zu kommen. Damit bleibe die Hoffnung, dass die Investitionszurückhaltung der Kunden doch nur vorübergehender Natur sei.DER AKTIONÄR setze auf einen positiven Impuls und habe im Real-Depot und im Hebel-Depot eine Trading-Position eröffnet. Das erste Ziel lautet dabei 10 Euro, so Michael Schröder von "Der Aktionär". (Analyse vom 05.04.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link