Tradegate-Aktienkurs AIXTRON-Aktie:

3,16 EUR -1,95% (19.01.2017, 16:00)



ISIN AIXTRON-Aktie:

DE000A0WMPJ6



WKN AIXTRON-Aktie:

A0WMPJ



Ticker-Symbol AIXTRON-Aktie:

AIXA



Nasdaq OTC-Ticker-Symbol:

AIXXF



Kurzprofil AIXTRON SE:



Die AIXTRON SE (ISIN: DE000A0WMPJ6, WKN: A0WMPJ, Ticker-Symbol: AIXA, Nasdaq OTC-Symbol: AIXXF) ist ein führender Anbieter von Depositionsanlagen für die Halbleiterindustrie. Das Unternehmen wurde 1983 gegründet und hat seinen Sitz in Herzogenrath (Städteregion Aachen) sowie Niederlassungen und Repräsentanzen in Asien, den USA und Europa. Die Produkte der Gesellschaft werden weltweit von einem breiten Kundenkreis zur Herstellung von leistungsstarken Bauelementen für elektronische und opto-elektronische Anwendungen auf Basis von Verbindungs-, Silizium- oder organischen Halbleitermaterialien genutzt. Diese Bauelemente werden in einer Vielzahl innovativer Anwendungen, Technologien und Industrien eingesetzt. Dazu gehören beispielsweise LED- und Displaytechnologie, Datenspeicherung und -übertragung, Energiemanagement und -umwandlung, Kommunikation, Signal- und Lichttechnik sowie viele weitere anspruchsvolle High-Tech-Anwendungen. (19.01.2017/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - AIXTRON-Aktie: Anzeichen einer Bodenbildung - AktienanalyseEs hätte für die Aktionäre von AIXTRON (ISIN: DE000A0WMPJ6, WKN: A0WMPJ, Ticker-Symbol: AIXA, Nasdaq OTC-Symbol: AIXXF) ein äußerst lukrativer Deal werden können: Im Mai 2016 hat der chinesische Investor Fujian Grand Chip Investment den Anteilseignern des Spezialmaschinenbauers im Rahmen einer Übernahmeofferte sechs Euro je Aktie geboten - ein Aufschlag auf den durchschnittlichen Aktienkurs der drei Monate zuvor von mehr als 50 Prozent, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Daraus habe sich ein Unternehmenswert von gut 670 Mio. Euro errechnet. Kurz zuvor habe sich AIXTRON aufgrund operativer Schwierigkeiten selbst zum Verkauf gestellt. Ein Verkauf an einen Investor sei also durchaus im Sinne des Managements gewesen. Während zunächst alles nach Plan verlaufen sei, sei der Deal auf der Zielgeraden gescheitert: US-Präsident Barack Obama habe die Übernahme aufgrund von "Risiken für die nationale Sicherheit" der USA untersagt. Daraufhin hätten die Chinesen den Deal für gescheitert erklärt.Der Kurseinbruch habe nicht lange auf sich warten lassen. Habe die AIXTRON-Aktie im Herbst noch nahe der Offerte bei sechs Euro notiert, sei es bis auf fast drei Euro nach unten gegangen. Auf diesem Niveau zeichne sich nun aber eine Bodenbildung ab. An der Börse würden sich hartnäckig Spekulationen halten, wonach ein anderer Bieter bei dem angeschlagenen Spezialmaschinenbauer auf den Plan treten könnte. Selbst wenn es dazu nicht komme, sei der Titel auf dem aktuellen Niveau nicht uninteressant. Schließlich verfüge AIXTRON über circa 1,45 Euro Cash je Aktie. Zudem wolle sich der Konzern einer Schlankheitskur unterziehen. Das könnte Turnaround-Spekulanten auf den Plan rufen, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 02/2017)XETRA-Aktienkurs AIXTRON-Aktie:3,154 EUR -1,44% (19.01.2017, 16:03)