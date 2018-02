Kursziel

AIXTRON-Aktie Firma Aktienanalyst Datum 18,00 Buy Deutsche Bank Uwe Schupp 23.02.2018 10,00 Hold Commerzbank Thomas Becker 12.02.2018 14,00 Equal-weight Barclays Capital Andrew Gardiner 12.01.2018 - Verkaufen DZ BANK Harald Schnitzer 19.12.2017 10,00 Verkaufen Independent Research Markus Friebel 02.11.2017 10,00 Sell Baader Bank Günther Hollfelder 30.10.2017 7,00 Sell Warburg Research Malte Schaumann 27.10.2017 11,50 Buy Oddo Seydler Bank Veysel Taze 26.10.2017 11,60 Accumulate equinet Cengiz Sen 26.10.2017

Die AIXTRON SE (ISIN: DE000A0WMPJ6, WKN: A0WMPJ, Ticker-Symbol: AIXA, Nasdaq OTC-Symbol: AIXXF) ist ein führender Anbieter von Depositionsanlagen für die Halbleiterindustrie. Das Unternehmen wurde 1983 gegründet und hat seinen Sitz in Herzogenrath (Städteregion Aachen) sowie Niederlassungen und Repräsentanzen in Asien, den USA und Europa. Die Produkte der Gesellschaft werden weltweit von einem breiten Kundenkreis zur Herstellung von leistungsstarken Bauelementen für elektronische und opto-elektronische Anwendungen auf Basis von Verbindungs-, Silizium- oder organischen Halbleitermaterialien genutzt. Diese Bauelemente werden in einer Vielzahl innovativer Anwendungen, Technologien und Industrien eingesetzt. Dazu gehören beispielsweise LED- und Displaytechnologie, Datenspeicherung und -übertragung, Energiemanagement und -umwandlung, Kommunikation, Signal- und Lichttechnik sowie viele weitere anspruchsvolle High-Tech-Anwendungen. (26.02.2018/ac/a/t)







Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie der AIXTRON SE (ISIN: DE000A0WMPJ6, WKN: A0WMPJ, Ticker-Symbol: AIXA, Nasdaq OTC-Symbol: AIXXF) vor Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 18,00 oder 7,00 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur AIXTRON-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Die AIXTRON SE wird am 27. Februar die Zahlen zum 4. Quartal 2017 veröffentlichen.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der AIXTRON-Aktie anbetrifft, kommt die höchste Kursprognose von der Deutschen Bank: Analyst Uwe Schupp hat das Kursziel von 12 Euro auf 18 Euro erhöht und die Bewertung auf "buy" belassen. Der LED- und Chipindustrieausrüster könnte seinen Umsatz auf bereinigter Basis 2018 verdoppeln, schrieb Schupp in einer am 23. Februar vorliegenden Studie. Der TecDAX-Konzern sollte von der Vielzahl immer neuer Halbleiteranwendungen in allen Bereichen profitieren. Der Fokus des Unternehmens könne sich nun von Kostensenkungen auf das Umsatzwachstum legen.Die britische Investmentbank Barclays hat für AIXTRON das "equal-weight"-Rating mit einem Kursziel von 14 Euro bestätigt. 2017 sei ein herausragendes Jahr für die europäische Technologiehardware-Branche gewesen, schrieb Analyst Andrew Gardiner in einer am 12. Januar vorliegenden Sektorstudie. Es gebe viele Gründe, auch für 2018 optimistisch zu bleiben. Vorsicht sei allerdings bei Aktien geboten, deren Bewertung im Vergleich zum erwarteten Wachstum der betreffenden Unternehmen bereits recht hoch sei, wie Infineon oder AIXTRON.Und was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur AIXTRON-Aktie?