Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur AIXTRON-Aktie auf einen Blick:



Kursziel

AIXTRON-Aktie

(EUR) Rating

AIXTRON-Aktie Firma Aktienanalyst Datum 18,00 Buy Deutsche Bank Uwe Schupp 31.07.2018 16,00 Equal weight Barclays Capital Andrew Gardiner 30.07.2018 10,00 Verkaufen Independent Research Markus Friebel 27.07.2018 17,00 Buy Oddo Seydler Bank Veysel Taze 27.07.2018 14,40 Kaufen DZ BANK Harald Schnitzer 26.07.2018 10,00 Sell Baader Bank Günther Hollfelder 26.07.2018 10,50 Hold Warburg Research Malte Schaumann 26.07.2018 14,00 Buy equinet AG Cengiz Sen 26.07.2018



Börsenplätze AIXTRON-Aktie:



XETRA-Aktienkurs AIXTRON-Aktie:

11,57 EUR +2,43% (28.08.2018, 17:35)



Tradegate-Aktienkurs AIXTRON-Aktie:

11,60 EUR +2,65% (28.08.2018, 21:36)



ISIN AIXTRON-Aktie:

DE000A0WMPJ6



WKN AIXTRON-Aktie:

A0WMPJ



Ticker-Symbol AIXTRON-Aktie:

AIXA



Nasdaq OTC-Ticker-Symbol:

AIXXF



Kurzprofil AIXTRON SE:



Die AIXTRON SE (ISIN: DE000A0WMPJ6, WKN: A0WMPJ, Ticker-Symbol: AIXA, Nasdaq OTC-Symbol: AIXXF) ist ein führender Anbieter von Depositionsanlagen für die Halbleiterindustrie. Das Unternehmen wurde 1983 gegründet und hat seinen Sitz in Herzogenrath (Städteregion Aachen) sowie Niederlassungen und Repräsentanzen in Asien, den USA und Europa. Die Produkte der Gesellschaft werden weltweit von einem breiten Kundenkreis zur Herstellung von leistungsstarken Bauelementen für elektronische und opto-elektronische Anwendungen auf Basis von Verbindungs-, Silizium- oder organischen Halbleitermaterialien genutzt. Diese Bauelemente werden in einer Vielzahl innovativer Anwendungen, Technologien und Industrien eingesetzt. Dazu gehören beispielsweise LED- und Displaytechnologie, Datenspeicherung und -übertragung, Energiemanagement und -umwandlung, Kommunikation, Signal- und Lichttechnik sowie viele weitere anspruchsvolle High-Tech-Anwendungen. (29.08.2018/ac/a/t)







Herzogenrath (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des Chipanlagenbauers AIXTRON SE (ISIN: DE000A0WMPJ6, WKN: A0WMPJ, Ticker-Symbol: AIXA, Nasdaq OTC-Symbol: AIXXF) nach Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 18,00 oder 10,00 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur AIXTRON-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Die AIXTRON SE hat am 26. Juli die Zahlen zum 2. Quartal 2017 bekannt gegeben.Wie der Meldung der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX vom 26. Juli zu entnehmen ist, hat der Chipausrüster AIXTRON dank hoher Nachfrage nach LED-Produktionsmaschinen und Anlagen zur Herstellung von Lasern seine Prognosen erneut erhöht. Beim Auftragseingang rechne der Zulieferer der zuletzt stark boomenden Halbleiterindustrie für 2018 jetzt mit einem Wert zwischen 260 Millionen Euro und 290 Millionen Euro. Bisher habe die Spanne bei 230 bis 260 Millionen Euro gelegen. Im Vorjahr habe der Auftragseingang bei 264 Millionen Euro gelegen.Zudem peile der Maschinenbauer bei Umsatz und Marge jetzt jeweils das obere Ende der ausgegebenen Zielspanne an. Hier habe der Vorstand die Latte erst im April etwas höher gelegt und damit gerechnet, dass die Werte bei gutem Geschäftsverlauf das obere Ende der jeweiligen Spannen erreichen könnten. Beim Umsatz erwarte AIXTRON jetzt etwa 260 Millionen Euro und damit rund 13 Prozent mehr als noch 2017.Die Marge auf Basis des Gewinns vor Zinsen und Steuern (EBIT) solle um die 10 Prozent erreichen nach 2 Prozent im Vorjahr. Rechnerisch ergebe dies einen Gewinn vor Zinsen und Steuern von rund 26 Millionen Euro. Damit liege die Erwartung von AIXTRON bei beiden Werten leicht unter der durchschnittlichen Prognose der von Bloomberg befragten Experten. Diese würden beim Umsatz mit einem Anstieg auf 261 Millionen Euro sowie einem EBIT von 27,5 Millionen Euro rechnen. In den ersten sechs Monaten habe der Umsatz um drei Prozent auf 118 Millionen Euro zugelegt. Das EBIT habe bei 12 Millionen Euro gelegen.Damit sei das erste Halbjahr etwas schwächer gelaufen, als Experten erwartet hätten. Positiv überraschte hingegen der starke Auftragseingang, der um ein Fünftel auf 154 Millionen Euro zulegte, so die dpa-AFX weiter.Die niedrigste Kursprognose stammt dagegen unter anderem vom Analysehaus Independent Research. Analyst Markus Friebel hat die Einstufung für AIXTRON nach Zahlen für das zweite Quartal auf "verkaufen" mit einem Kursziel von 10 Euro belassen. Nach einem erfreulichen Jahresstart habe der Chipindustrieausrüster nun mit seinen Zahlen für das zweite Quartal die Erwartungen verfehlt, schrieb Friebel am 27. Juli in einer Studie. Die erhöhten Jahresziele hätten zudem kaum überrascht.Und was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur AIXTRON-Aktie?