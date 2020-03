Kursziel

AIXTRON-Aktie

(EUR) Rating

AIXTRON-Aktie Firma Aktienanalyst Datum 12,00 Overweight Barclays Capital Andrew Gardiner 28.02.2020 11,50 Kaufen DZ BANK Harald Schnitzer 28.02.2020 7,60 Verkaufen Independent Research Markus Jost 28.02.2020 13,00 Buy Deutsche Bank Uwe Schupp 27.02.2020 11,50 Hold Warburg Research Malte Schaumann 27.02.2020

Börsenplätze AIXTRON-Aktie:



XETRA-Aktienkurs AIXTRON-Aktie:

8,656 EUR +1,84% (10.03.2020, 17:35)



Tradegate-Aktienkurs AIXTRON-Aktie:

8,838 EUR +8,63% (10.03.2020, 18:35)



ISIN AIXTRON-Aktie:

DE000A0WMPJ6



WKN AIXTRON-Aktie:

A0WMPJ



Ticker-Symbol AIXTRON-Aktie:

AIXA



Nasdaq OTC-Ticker-Symbol:

AIXXF



Kurzprofil AIXTRON SE:



Die AIXTRON SE (ISIN: DE000A0WMPJ6, WKN: A0WMPJ, Ticker-Symbol: AIXA, Nasdaq OTC-Symbol: AIXXF) ist ein führender Anbieter von Depositionsanlagen für die Halbleiterindustrie. Das Unternehmen wurde 1983 gegründet und hat seinen Sitz in Herzogenrath (Städteregion Aachen) sowie Niederlassungen und Repräsentanzen in Asien, den USA und Europa. Die Produkte der Gesellschaft werden weltweit von einem breiten Kundenkreis zur Herstellung von leistungsstarken Bauelementen für elektronische und opto-elektronische Anwendungen auf Basis von Verbindungs-, Silizium- oder organischen Halbleitermaterialien genutzt. Diese Bauelemente werden in einer Vielzahl innovativer Anwendungen, Technologien und Industrien eingesetzt. Dazu gehören beispielsweise LED- und Displaytechnologie, Datenspeicherung und -übertragung, Energiemanagement und -umwandlung, Kommunikation, Signal- und Lichttechnik sowie viele weitere anspruchsvolle High-Tech-Anwendungen. (11.03.2020/ac/a/t)







Herzogenrath (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des Chipanlagenbauers AIXTRON SE (ISIN: DE000A0WMPJ6, WKN: A0WMPJ, Ticker-Symbol: AIXA, Nasdaq OTC-Symbol: AIXXF) nach Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 13,00 oder 7,60 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur AIXTRON-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Die AIXTRON SE hat am 27. Februar die Zahlen zum 4. Quartal 2019 bekannt gegeben.Wie der Meldung der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX vom 27. Februar zu entnehmen ist, blicke der Chipindustrie-Ausrüster AIXTRON nach einem herausfordernden Jahr 2019 etwas zuversichtlicher in die Zukunft. So rechne der Vorstand um den Chef Bernd Schulte im laufenden Jahr mit einer stabilen bis wachsenden Umsatzentwicklung. 2019 seien die Erlöse gegenüber dem Vorjahr deutlicher als erwartet um drei Prozent auf 260 Millionen Euro zurückgegangen. Die Auftragseingänge hätten sich fast um ein Viertel auf 232 Millionen Euro reduziert. Unter dem Strich habe sich der Gewinn von knapp 46 Millionen Euro im Vorjahr auf 32,5 Millionen Euro verringert. Für 2020 rechne AIXTRON wieder mit höheren Auftragseingängen zwischen 260 und 300 Millionen Euro.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der AIXTRON-Aktie anbetrifft, kommt eine der höchsten Kursprognosen von Barclays. Die britische Investmentbank hat die Einstufung für den Titel nach Zahlen auf "overweight" mit einem Kursziel von 12 Euro belassen. Der Ausblick des Anlagebauers sei zurückhaltend, schrieb Analyst Andrew Gardiner in einer am 28. Februar vorliegenden Studie. Der Umsatz im vierten Quartal habe den Erwartungen entsprochen, Margen und Auftragseingänge seien unterdessen besser als erwartet gewesen.Die niedrigste Kursprognose für AIXTRON kommt dagegen von Independent Research. Das Analysehaus hat das Kursziel für die Aktie des Chipanlagenbauers nach Quartalszahlen von 8,40 auf 7,60 Euro gesenkt und die Einstufung auf "verkaufen" belassen. Diese seien zwar erfreulich ausgefallen. Der Ausblick des LED-Spezialisten stehe jedoch unter dem Vorbehalt von Belastungen wegen des Coronavirus, schrieb Analyst Markus Jost in einer am 28. Februar vorliegenden Studie.Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur AIXTRON-Aktie auf einen Blick: