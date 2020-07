Kursziel

AIXTRON-Aktie Firma Aktienanalyst Datum 13,50 Overweight Barclays Capital Andrew Gardiner 13.07.2020 11,00 Hold Warburg Research Malte Schaumann 09.07.2020 13,00 Kaufen DZ BANK Harald Schnitzer 25.06.2020 12,50 Buy Deutsche Bank Uwe Schupp 12.06.2020 7,60 Verkaufen Independent Research Markus Jost 07.05.2020 8,00 Hold Berenberg Bank Charlotte Friedrichs 05.05.2020

XETRA-Aktienkurs AIXTRON-Aktie:

12,095 EUR -2,26% (21.07.2020, 17:35)



Tradegate-Aktienkurs AIXTRON-Aktie:

12,085 EUR -1,23% (22.07.2020, 09:09)



ISIN AIXTRON-Aktie:

DE000A0WMPJ6



WKN AIXTRON-Aktie:

A0WMPJ



Ticker-Symbol AIXTRON-Aktie:

AIXA



Nasdaq OTC-Ticker-Symbol:

AIXXF



Kurzprofil AIXTRON SE:



Die AIXTRON SE (ISIN: DE000A0WMPJ6, WKN: A0WMPJ, Ticker-Symbol: AIXA, Nasdaq OTC-Symbol: AIXXF) ist ein führender Anbieter von Depositionsanlagen für die Halbleiterindustrie. Das Unternehmen wurde 1983 gegründet und hat seinen Sitz in Herzogenrath (Städteregion Aachen) sowie Niederlassungen und Repräsentanzen in Asien, den USA und Europa. Die Produkte der Gesellschaft werden weltweit von einem breiten Kundenkreis zur Herstellung von leistungsstarken Bauelementen für elektronische und opto-elektronische Anwendungen auf Basis von Verbindungs-, Silizium- oder organischen Halbleitermaterialien genutzt. Diese Bauelemente werden in einer Vielzahl innovativer Anwendungen, Technologien und Industrien eingesetzt. Dazu gehören beispielsweise LED- und Displaytechnologie, Datenspeicherung und -übertragung, Energiemanagement und -umwandlung, Kommunikation, Signal- und Lichttechnik sowie viele weitere anspruchsvolle High-Tech-Anwendungen. (22.07.2020/ac/a/t)







Herzogenrath (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des Chipanlagenbauers AIXTRON SE (ISIN: DE000A0WMPJ6, WKN: A0WMPJ, Ticker-Symbol: AIXA, Nasdaq OTC-Symbol: AIXXF) vor Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 13,50 oder 7,60 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur AIXTRON-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Die AIXTRON SE wird am 23. Juli die Zahlen zum 2. Quartal 2020 vorlegen.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der AIXTRON-Aktie anbetrifft, billigen die Analysten von Barclays Capital dem Titel das höchste Kursziel von 13,50 Euro zu. Die Einstufung wurde auf "overweight" belassen. Die meisten von ihm beobachteten Hardware-Unternehmen aus der Technologiebranche hätten die Virus-Krise im ersten Quartal gut überstanden und für das zweite Jahresviertel entweder eine Talsohle oder weiter starke Resultate in Aussicht gestellt, schrieb Analyst Andrew Gardiner in einer am 13. Juli vorliegenden Sektorstudie. Beim LED- und Chipindustrieausrüster AIXTRON erscheinen die Jahresziele erreichbar, so die Analysten von Barclays Capital weiter.Eine der niedrigsten Kursprognosen für AIXTRON kommt dagegen von der Privatbank Berenberg, die die Einstufung für die Aktie des Chipanlagenbauers nach Q1-Quartalszahlen auf "hold" mit einem Kursziel von 8 Euro belassen hat. Der auf die Halbleiterindustrie spezialisierte Anlagenbauer habe einen unerwartet hohen Auftragseingang verbucht, lobte Analystin Charlotte Friedrichs in einer Studie vom 5. Mai. Umsatz und operatives Ergebnis (EBIT) seien aber klar niedriger als von ihr prognostiziert ausgefallen.Und was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur AIXTRON-Aktie?