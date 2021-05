Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil AGROB Immobilien AG:



Die 1867 als Ziegelfabrik gegründete AGROB Immobilien AG (ISIN: DE0005019004, WKN: 501900, Ticker-Symbol: AGR) ist nach dem Ausgliedern sämtlicher operativer Beteiligungsgesellschaften im Jahre 1992 in den Geschäftsfeldern Bestandsbewirtschaftung, Immobiliendienstleistungen und Projektentwicklung für den eigenen Bedarf tätig. Mit dem Betrieb eines Medien- und Gewerbeparks im Münchner Vorort Ismaning liegt die strategische Ausrichtung auf der Bewirtschaftung und Entwicklung von Gewerbeimmobilien, mit dem Schwerpunkt auf Medienunternehmen.



Der AGROB Medien- und Gewerbepark verfügt aufgrund seines Schwerpunktes auf Mieter aus dem Bereich der Medienwirtschaft über einige stark spezialisierte Produktionsstudios, Sendeeinrichtungen sowie eine vollständige Glasfaserverkabelung des Geländes. Zu den Mietern zählen namhafte überregional bekannte Unternehmen wie zum Beispiel Antenne Bayern, SPORT1, ARRI Rental Deutschland, PLAZAMEDIA, Janus TV, Constantin Medien AG, HSE24 und aus dem Printbereich der Funke Zeitschriftenverlag. Im AGROB Medien- und Gewerbepark sind über 2.000 Mitarbeiter beschäftigt. (27.05.2021/ac/a/nw)



Augsburg (www.aktiencheck.de) - AGROB Immobilien-Aktienanalyse von der GBC AG:Felix Haugg und Cosmin Filker, Aktienanalysten der GBC AG, raten in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der AGROB Immobilien AG (ISIN: DE0005019004, WKN: 501900, Ticker-Symbol: AGR).Im vergangen Geschäftsjahr 2020 habe die AGROB Immobilien AG Umsatzerlöse in Höhe von 11,02 Mio. EUR (VJ: 10,97 Mio. EUR) erwirtschaftet. Trotz der pandemischen Lage und deren unklaren Folgen für den Immobilienbranche, habe die AGBROB die Umsatzerlöse leicht steigern können. Die positive Umsatzentwicklung sei auf verschiedene Faktoren zurückzuführen, dazu würden eine weiterhin sehr hohe Vermietungsquote von 97,4% (VJ: 99,0%) sowie erfolgreich verlängerte Mietverträge mit zwei Bestandsmietern zählen.Der Jahresüberschuss habe sich leicht auf 2,07 Mio. EUR (VJ: 2,09 Mio. EUR) reduziert, was vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie und den schwer einzuschätzenden Folgen durchaus als positiv zu werten sei. Mit dem erzielten Jahresüberschuss in Höhe von 2,07 Mio. EUR sei die Unternehmens-Guidance in Höhe von 2,00 Mio. EUR leicht übertroffen worden. Auch die GBC-Prognose in Höhe von 2,03 Mio. EUR, welche leicht über der Guidance gelegen habe, sei ebenfalls übertroffen worden. Hier spiegele sich auch die gute Planbarkeit und die hohe Umsatz- und Ergebnissicherheit des Geschäftsmodells der AGROB Immobilien AG wider. Die GBC-Prognosen hätten dabei nur unwesentlich neben den tatsächlich erzielten Ergebnissen gelegen.Bilanziell sei die AGROB Immobilien AG nach wie vor überdurchschnittlich gut aufgestellt. Vor dem Hintergrund der Erweiterung des Medienparks um das Neubauprojekt "set." und den schwer abschätzbaren Folgen der Corona-Pandemie sei die Dividende im Jahr 2020 auf 0,03 EUR je Stammaktie und auf 0,08 EUR je Vorzugsaktie reduziert worden. Durch die Reduzierung der Ausschüttung und die planmäßige Tilgung sowie einer Sondertilgung des Fremdkapitals hätten sich die Bankverbindlichkeiten um 4,42 Mio. EUR auf 39,03 Mio. EUR (VJ: 43,45 Mio. EUR) reduziert. Das Eigenkapital belaufe sich zum Bilanzstichtag auf 31,11 Mio. EUR (VJ: 29,23 Mio. EUR). Durch die Rückführung der Kredite habe sich die Bilanzsumme auf 73,78 Mio. EUR (VJ: 76,41 Mio. EUR) reduziert und folglich habe sich die Eigenkapitalquote auf 42,2% (VJ: 38,3%) erhöht.Durch den Abschluss des langjährigen Investitionsprogramms und den damit verbundenen erfolgreichen Vertragsverlängerungen zu verbesserten Konditionen, hätten die Analysten ihre mittelfristige Prognose entsprechend angepasst. Des Weiteren sollte durch das Neubauprojekt "set." ab dem Jahr 2024 eine deutliche Umsatzsteigerung realisiert werden.Auf Basis seines DCF-Modells haben Felix Haugg und Cosmin Filker, Aktienanalysten der GBC AG, einen fairen Wert in Höhe von 43,80 EUR (bisher: 38,65 EUR) ermittelt und vergeben das Rating "kaufen". (Analyse vom 27.05.2021)