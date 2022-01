Der Finanzaufwand sei nach wie vor einer der wichtigsten Treiber für das Netto-Ergebnis. Hier habe die Gesellschaft in den vergangenen Jahren sukzessive Verbesserungen erreicht.



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze AGROB Immobilien-Aktie:



Börse Stuttgart-Aktienkurs AGROB Immobilien-Aktie:

40,00 EUR 0,00% (18.01.2022, 13:30)



ISIN AGROB Immobilien-Aktie:

DE0005019004



WKN AGROB Immobilien-Aktie:

501900



Ticker-Symbol AGROB Immobilien-Aktie:

AGR



Kurzprofil AGROB Immobilien AG:



Die 1867 als Ziegelfabrik gegründete AGROB Immobilien AG (ISIN: DE0005019004, WKN: 501900, Ticker-Symbol: AGR) ist nach dem Ausgliedern sämtlicher operativer Beteiligungsgesellschaften im Jahre 1992 in den Geschäftsfeldern Bestandsbewirtschaftung, Immobiliendienstleistungen und Projektentwicklung für den eigenen Bedarf tätig. Mit dem Betrieb eines Medien- und Gewerbeparks im Münchner Vorort Ismaning liegt die strategische Ausrichtung auf der Bewirtschaftung und Entwicklung von Gewerbeimmobilien, mit dem Schwerpunkt auf Medienunternehmen.



Der AGROB Medien- und Gewerbepark verfügt aufgrund seines Schwerpunktes auf Mieter aus dem Bereich der Medienwirtschaft über einige stark spezialisierte Produktionsstudios, Sendeeinrichtungen sowie eine vollständige Glasfaserverkabelung des Geländes. Zu den Mietern zählen namhafte überregional bekannte Unternehmen wie zum Beispiel Antenne Bayern, SPORT1, ARRI Rental Deutschland, PLAZAMEDIA, Janus TV, Constantin Medien AG, HSE24 und aus dem Printbereich der Funke Zeitschriftenverlag. Im AGROB Medien- und Gewerbepark sind über 2.000 Mitarbeiter beschäftigt. (18.01.2022/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Augsburg (www.aktiencheck.de) - AGROB Immobilien-Aktienanalyse von der GBC AG:Felix Haugg und Cosmin Filker, Aktienanalysten der GBC AG, raten in ihrer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der AGROB Immobilien AG (ISIN: DE0005019004, WKN: 501900, Ticker-Symbol: AGR) weiterhin zu kaufen.In den ersten sechs Monaten 2021 habe die AGROB Immobilien AG (AGROB) Umsatzerlöse in Höhe von 5,62 Mio. EUR (VJ 5,41 Mio. EUR) verbucht und weise damit eine im Vergleich zum Vorjahr erneut sehr solide Umsatzentwicklung auf. Die konstante Umsatzentwicklung sei eine Folge der unverändert sehr hohen Vermietungsquote von nahezu 100%, die auch im aktuellen von der Covid-19-Pandemie geprägten Umfeld auf diesem hohen Niveau geblieben sei. Nach Unternehmensangaben würden sich dabei keine nennenswerten negativen Umsatzeffekte erkennen lassen.So hätten sich die Umsatzerlöse im ersten Halbjahr 2021 im Rahmen der Erwartungen der AGROB Immobilien AG entwickelt. Die weiterhin positive Entwicklung der Umsatzerlöse sei zudem auf den erfolgreichen Abschluss neuer Mietverträge sowie den erzielten Mietpreiserhöhungen von Bestandsmietern zurückzuführen.Analog zu den Umsatzerlösen habe sich das EBITDA leicht auf 3,65 Mio. EUR (VJ: 3,58 Mio. EUR) erhöht. Jedoch habe sich die EBITDA-Marge aufgrund des überproportional angestiegenen Umsatzniveaus im Vergleich zum EBITDA, einen leichten Rückgang auf 63,6% (VJ: 63,8%) entwickelt.Das langfristige Instandhaltungs- und Investitionsprogramm, welches im Jahr 2018 aufgelegt worden sei und bis zum Ende 2020 abgeschlossen sein sollte, habe sich aufgrund der Pandemieentwicklung verzögert und letzte kleinere Arbeiten seien noch im Frühjahr 2021 ausgeführt worden. Die im Jahr 2021 durchgeführten Arbeiten hätten aber keine nennenswerten Auswirkungen auf die EBITDA-Entwicklung im ersten Halbjahr gehabt. Im Zuge des Investitions-Programms seien rund 2,50 Mio. EUR in die Immobilien (Gebäudesubstanz & Gebäudetechnik) sowie den Service auf dem Campus investiert worden. Nach Erachten der Analysten sollten sich diese Investitionen für die AGROB kurz- und langfristig auszahlen, was sich bereits in den Vertragsverlängerungen und den neu abgeschlossenen Mietverträgen widerspiegele.Der Finanzaufwand sei nach wie vor einer der wichtigsten Faktoren für das Netto-Ergebnis der AGROB. Hier erziele die Gesellschaft seit mehreren Geschäftsjahren, als Folge der sukzessiven Tilgung und der Verringerung des durchschnittlichen Zinssatzes, eine kontinuierliche Verbesserung. Im ersten Halbjahr 2021 habe sich der Zinsaufwand erneut auf 0,47 Mio. EUR (VJ: 0,57 Mio. EUR) reduziert. Mit ausschlaggebend hierfür sei die umgesetzte Senkung des durchschnittlichen Zinssatzes auf nun mehr nur noch 2,3% (Stand: 31.12.2020) im Vergleich zu über 3,5% im Jahr 2015.Die weitere Verbesserung des Finanzergebnisses habe im ersten Halbjahr 2021 eine Trendumkehr beim Netto-Ergebnis nach sich gezogen. Der Anstieg des Nachsteuerergebnisses auf 1,16 Mio. EUR (VJ: 0,89 Mio. EUR) sei dabei zusätzlich vom Abschluss des langjährigen Modernisierungs- und Investitionsprogramms positiv beeinflusst worden.Die positive Eigenkapitalentwicklung der vergangenen Jahre sei auch im Jahr 2021 durch die gute wirtschaftliche Entwicklung der AGROB weiter fortgesetzt worden. Das bilanzierte Eigenkapital zum Stichtag 30.06.2021 habe sich auf 32,07 Mio. EUR (31.12.2020: 31,11 Mio. EUR) erhöht, was zu einem Anstieg der Eigenkapitalquote von 42,2% (31.12.2020) auf 44,1% (30.06.2021) geführt habe. Hier sei jedoch zu beachten, dass die AGROB die Bilanz nach den HGB-Richtlinien aufstelle und nicht den aktuellen Marktwerkt der Immobilien in der Bilanz darstelle.Die überwiegende Mehrzahl der börsennotierten Immobilienbestandshalter würden nach dem IFRS-Standard bilanzieren und somit die fairen Marktwerte des Objektbestandes zugrunde legen. Unter Berücksichtigung des fairen Marktwertes des AGROB Portfolios, für einen besseren Peer-Group-Vergleich, würde die Gesellschaft beispielsweise eine deutlich höhere EK-Quote oder einen deutlich niedrigeren LTV aufzeigen.Auch die 9-Monatszahlen 2021 lägen in allen Bereichen über den Vorjahreszahlen und bestätigen somit den positiven Trend, der sich bereits zum Halbjahr abgezeichnet habe.Darüber hinaus würden die Ergebnisse zum 30.09.2021 im Prognosekorridor der AGROB liegen bzw. diesen sogar teilweise übertreffen. Diese positive Entwicklung aller wesentlichen Ergebniszahlen zeige bereits heute, dass das langjährige Modernisierung- und Investitionsprogramm die richtige Entscheidung gewesen sei, um auch in Zukunft ein nachhaltiges Wachstum sicherzustellen. Insgesamt sei eine Gesamtleistung in Höhe von 8,5 Mio. EUR (VJ: 8,3 Mio. EUR) erwirtschaftet worden, bei einem Periodenergebnis von 2,0 Mio. EUR (VJ: 1,8 Mio. EUR).Neben der positiven operativen Entwicklung und unverändert hohen Vermietungsquote von annähernd 100% im Immobilienpark Ismaning habe die Gesellschaft auch ein Update zu dem Neubauprojekt "set." gegeben. In den vergangenen Monaten sei mit der erfolgreichen Einreichung der Baugenehmigung im Projektprozess ein weiterer Meilenstein erreicht worden. Folglich plane die Gesellschaft aktuell mit einer Erteilung der Baugenehmigung bis spätestens Mitte 2022. Basierend auf dieser zeitlichen Planung würden die nächsten Schritte in Angriff genommen. Dies stelle auch die Grundlage für konkrete Mietvertragsverhandlungen mit potenziellen Mietern dar.Für das Geschäftsjahr 2021 habe die Gesellschaft unverändert Umsatzerlöse in einer Bandbreite von 11,2 Mio. EUR bis 11,4 Mio. EUR erwartet. Unter Berücksichtigung der neu geschlossenen und verlängerten Verträge zu verbesserten Konditionen würden die Analysten weiterhin für das Geschäftsjahr 2021 Umsatzerlöse in Höhe von 11,31 Mio. EUR erwarten und somit am oberen Ende der Unternehmensguidance liegen. Darüber hinaus habe das Management Verträge mit Bestandsmietern, die zum 31.12.2021 ausgelaufen wären, verlängern können. Im Rahmen dieser Vertragsverlängerungen habe ein marktgerechter Mietzins durchgesetzt werden können, so dass mit weiteren Mietsteigerungen für das Geschäftsjahr 2022 zu rechnen sei. Folglich würden die Analysten für das laufende Geschäftsjahr einen weiteren Umsatzanstieg auf 11,75 Mio. EUR unterstellen.Ab dem Jahr 2023, also außerhalb des konkreten Prognosezeitraums der Analysten, würden sie trotz der Verzögerungen durch die Corona-Pandemie von einem deutlichen Umsatzsprung ausgehen. Diesen hätten die Analysten jedoch in der Stetigkeitsphase ihres DCF-Modells berücksichtigt.Hintergrund dieser Erwartung sei das Neubauprojekt "set.". Zum Jahresende 2020 sei das renommierte Münchner Architekturbüro HENN und die Fachplaner mit der Baugenehmigungsplanung beauftragt worden. Die Analysten würden davon ausgehen, dass sich das Objekt einer hohen Nachfrage erfreuen werde, da bereits umfangreiche Wettbewerbsanalysen für das Umland erstellt worden seien und das Neubauprojekt auch mit den Bestandsmietern abgestimmt worden sei. Darüber hinaus sei das Neubauprojekt auch mit der Gemeinde Ismaning abgestimmt worden.Der Vorstand rechne aktuell damit, dass die Baugenehmigung spätestens bis zum Ende Juni 2022 vorliegen werde. Durch das Süd-Erweiterungsprojekt sollten weitere 10.000 m² vermietbare Fläche geschaffen werden, was zu zusätzlichen Umsatzerlösen von 1,70 bis 2,00 Mio. EUR führen sollte. Dem gegenüber stünden insgesamt Kosten von 28 bis 35 Mio. EUR, welche größtenteils fremdfinanziert werden sollten. Durch das anhaltende Niedrigzinsniveau und die sehr solide Bilanz der AGROB sollte eine Finanzierung unter 1% möglich sein.Im Geschäftsjahr 2021 würden die Analysten weiterhin einen deutlichen Ergebnisanstieg erwarten. Neben den erfolgreichen Vertragsabschlüssen zu verbesserten Konditionen würden auch rückläufige Kosten zur Ergebnissteigerung beitragen. Einerseits sei das langjährige Investitionsprogramm erfolgreich abgeschlossen worden und somit würden sich die Instandhaltungskosten deutlich reduzieren und andererseits sollten sich die ersten positiven Effekte aus den Neuvertragsabschlüssen mit Mietern zeigen. Diesbezüglich stelle die AGROB einen Jahresüberschuss in Höhe von 2,2 bis 2,4 Mio. EUR in Aussicht. Die Analysten würden einen Jahresüberschuss in Höhe von 2,41 Mio. EUR sowie 2,57 Mio. EUR im Folgejahr erwarten.