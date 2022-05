6. RBI oder eine mit ihr verbundene juristische Person hat mit dem Emittenten eine Vereinbarung über die Erstellung von Anlageempfehlungen geschlossen.



Börsenplätze AGRANA-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs AGRANA-Aktie:

16,45 EUR -0,90% (31.05.2022, 10:02)



Wiener Börse-Aktienkurs AGRANA-Aktie:

16,65 EUR +0,60% (31.05.2022, 10:33)



ISIN AGRANA-Aktie:

AT000AGRANA3



WKN AGRANA-Aktie:

A2NB37



Ticker-Symbol AGRANA-Aktie:

AGB2



Wiener Börse Ticker-Symbol AGRANA-Aktie:

AGR



Kurzprofil AGRANA Beteiligungs-AG:



AGRANA (ISIN: AT000AGRANA3, WKN: A2NB37, Ticker-Symbol: AGB2, Wiener Börse Ticker-Symbol: AGR) veredelt landwirtschaftliche Rohstoffe zu hochwertigen Lebensmitteln und einer Vielzahl von industriellen Vorprodukten. Rund 9.000 Mitarbeiter erwirtschaften an weltweit 56 Produktionsstandorten einen jährlichen Konzernumsatz von rund 2,5 Mrd. Euro. Das Unternehmen wurde 1988 gegründet, ist Weltmarktführer bei Fruchtzubereitungen sowie bedeutendster Produzent von Fruchtsaftkonzentraten in Europa und im Segment Stärke bedeutender Produzent von kundenspezifischen Kartoffel-, Mais - und Weizenstärkeprodukten sowie von Bioethanol. AGRANA ist das führende Zuckerunternehmen in Zentral- und Osteuropa. (31.05.2022/ac/a/a)



Wien (www.aktiencheck.de) - AGRANA-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Bernd Maurer, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der AGRANA Beteiligungs-AG (ISIN: AT000AGRANA3, WKN: A2NB37, Ticker-Symbol: AGB2, Wiener Börse Ticker-Symbol: AGR) unter die Lupe.Durch die Präsenz in der Ukraine und Russland sei AGRANA von den aktuellen kriegerischen Auseinandersetzungen direkt negativ betroffen. Die drei von AGRANA betriebenen Werke an zwei Standorten in der Ukraine und einem in Russland seien alle dem Segment Frucht zugeordnet. Die ukrainischen und russischen Umsätze hätten sich im Geschäftsjahr 2021 auf rund EUR 100 Mio. belaufen, was rund 8% des Fruchtumsatzes und 3,5% des gesamten Konzernumsatzes entspreche. Ein Rückzug aus dem russischen Markt sei nach Unternehmensangaben derzeit nicht geplant.Steigende Rohstoffkosten (vor allem Getreide im Segment Stärke) und Energiepreise (die jährlichen Energiekosten würden annähernd EUR 200 Mio. betragen) würden die Ergebnisse belasten.Aufgrund der deutlich steigenden Öl- und Treibstoffkosten notiere auch Ethanol auf einem Rekordhoch, wodurch AGRANA durch die dem Segment Stärke zugeordneten Bioethanol-Aktivitäten stark profitieren könne. Ebenso würden steigende Rohzuckerpreise den Ausblick im Zuckersegment verbessern.Das gemeldete EBIT für 2021 habe sich auf EUR 24,7 Mio. belaufen, einschließlich außergewöhnlicher Belastungen in Höhe von EUR 72,4 Mio. Die außerplanmäßigen Aufwendungen, die größtenteils im Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine stünden, würden vor allem nicht zahlungswirksame Wertminderungen von Aktiva umfassen, welche in erster Linie das Segment Frucht betreffen würden. Das Segment Stärke sei somit das einzige positive Geschäftsfeld mit einem EBIT von EUR 71,6 Mio. gewesen. Zucker sei mit einem EBIT von EUR -31,1 Mio. deutlich im Minus geblieben und auch das Frucht-Ergebnis sei infolge der außerordentlichen Belastungen negativ ausgefallen.Mit einem KGV 22e von 16,9 und einem EV/EBITDA 22e von 8,1 erscheine die Bewertung nicht überzogen, sei aber auch kein Schnäppchen. Anhand der Analystenschätzungen liege AGRANA beim EV/EBIT und beim KGV über dem Median der Vergleichsgruppe.Als Folge der gesenkten Ergebnisschätzungen und der Anwendung höherer risikofreier Zinssätze reduziert Bernd Maurer, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, sein Kursziel von EUR 19,00 auf EUR 17,50, bestätigt aber seine "Halten"-Empfehlung für die Aktie. (Analyse vom 31.05.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Offenlegungen3. RBI oder eine mit ihr verbundene juristische Person ist Market Maker oder Specialist oder Designated Sponsor oder Stabilisierungsmanager oder sonstiger Liquiditätsspender in den Finanzinstrumenten des Emittenten.5. Zwischen RBI oder einer mit ihr verbundenen juristischen Person und dem Emittenten war in den vorangegangenen zwölf Monaten eine Vereinbarung über die Erbringung von Wertpapierdienstleistungen gemäß Anhang I Abschnitte A (Wertpapierdienstleistungen und Anlagetätigkeiten) und B (Nebendienstleistungen) der Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates in Kraft bzw. ergab sich in diesem Zusammenhang die Verpflichtung zu einer Zahlung oder zum Erhalt einer Entschädigung; wobei eine Offenlegung nur dann erfolgt, wenn dadurch die Vertraulichkeit von Geschäftsinformationen nicht verletzt wird.