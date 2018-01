Börse Stuttgart-Aktienkurs AFG Arbonia Forster-Aktie:

14,44 EUR -4,12% (23.01.2018, 13:53)



SIX Swiss Exchange-Aktienkurs AFG Arbonia Forster-Aktie:

17,12 CHF -3,82% (23.01.2018, 15:00)



ISIN AFG Arbonia Forster-Aktie:

CH0110240600



WKN AFG Arbonia Forster-Aktie:

A1CUXD



Ticker-Symbol AFG Arbonia Forster-Aktie:

ANGA



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol AFG Arbonia Forster-Aktie:

AFGN



Kurzprofil AFG Arbonia Forster Holding AG:



AFG Arbonia Forster (ISIN: CH0110240600, WKN: A1CUXD, Ticker-Symbol: ANGA, SIX Swiss Ex: AFGN) ist ein international tätiger Bauausrüstungskonzern. Das Unternehmen ist auf Produkte und Lösungen für Hülle und Innenraum von Gebäuden fokussiert. Im Rahmen der Umstrukturierung der Gesellschaft sind die Kerngeschäftsaktivitäten bis Ende 2013 in den Divisionen Heiztechnik und Sanitär, Fenster und Türen, Profilsysteme, Oberflächentechnologie und Küchen gruppiert. Ab 1. Januar 2014 ist AFG Arbonia Forster in die Divisionen Gebäudehülle, Gebäudesicherheit, Oberflächentechnologie und AFG Küchen strukturiert.



Die Geschäftseinheit Kühltechnik wurde im Februar 2013 an die Metall Zug AG verkauft. Im Juni 2013 wurde die Business Unit Forster Präzisionsstahlrohre an den Automobilzulieferer Mubea verkauft. Mit der Eröffnung einer Kupferschmiede im Jahr 1874 legte F. J. Forster den Grundstein für die AFG Arbonia-Forster-Holding AG. Heute unterhält der Konzern 18 Produktionsstätten in Europa, den USA und China und ist mit über 50 Vertriebsgesellschaften sowie Vertretungen und Partner in über 70 Ländern präsent. Der Hauptsitz ist in Arbon, Kanton Thurgau (Schweiz). (23.01.2018/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - AFG Arbonia Forster-Aktienanalyse von Aktienanalyst Bernd Pomrehn von Vontobel Research:Bernd Pomrehn, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die AFG Arbonia Forster-Aktie (ISIN: CH0110240600, WKN: A1CUXD, Ticker-Symbol: ANGA, SIX Swiss Ex: AFGN).Arbonia habe Umsatzerlöse für Geschäftsjahr 2017 von CHF 1.379 Mio. (+38,5%) ausgewiesen, die 1,8% über der Analystenschätzung und 4,2% über der des Konsens liegen würden, was in erster Linie auf den stärker als erwarteten Rückenwind durch Wechselkurseffekte in H2 17 zurückzuführen sei.Das organische Wachstum sei im Geschäftsjahr 2017 gestützt durch den günstigen europäischen Baumarkt auf 1,5% ggü. der Analystenprognose von 1,0% gestiegen. Das organische Wachstum der fortgeführten Geschäftsbereiche habe letztes Jahr 2,6% erreicht.Dank des soliden organischen Wachstums und nach der Übernahme von Koralle habe der Geschäftsbereich Gebäudetechnik strategische Größe und Bedeutung erreicht und werde in die Geschäftsbereiche Heizung, Belüftung und Klimaanlagen (Kermi, Arbonia, Sabiana und Prolux) und a Sanitäranlagen (Kermi, Koralle und Baduscho) aufgeteilt. Pomrehn gehe davon aus, dass das Management versuchen werde, diese zwei neuen Geschäftsbereiche in diesem Jahr durch weitere Übernahmen zu stärken.Angesichts der derzeit sehr starken Endmärkte sei ein organisches Wachstum von 2,6% zwar nicht allzu beeindruckend. Arbonia habe diesen Anstieg jedoch in einer Phase mit einer bedeutenden Verlagerung von Produktionsstätten erreicht. Der Analyst halte die Gewinnprognose für das Geschäftsjahr 2018 nach wie vor für sehr ehrgeizig, selbst wenn berücksichtigt werde, dass die starke Bilanz von Arbonia weitere Akquisitionen ermögliche.Bernd Pomrehn, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt sein "hold"-Rating für die AFG Arbonia Forster-Aktie. Das Kursziel laute CHF 15. (Analyse vom 23.01.2018)Börsenplätze AFG Arbonia Forster-Aktie: