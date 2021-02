Tradegate-Aktienkurs AFC Energy-Aktie:

Kurzprofil AFC Energy plc:



AFC Energy plc (ISIN: GB00B18S7B29, WKN: A0MNJ0, Ticker-Symbol Deutschland: QC8, London Stock Exchange-Ticker-Symbol: AFC) ist ein in Großbritannien ansässiges industrielles Brennstoffzellen-Stromunternehmen. Das Unternehmen entwickelt alkalische Brennstoffzellensysteme, die Wasserstoff zur Stromerzeugung nutzen. Das Unternehmen installiert, besitzt, betreibt und wartet alkalische Brennstoffzellen-Kraftwerksprojekte. Es operiert durch die Entwicklung des Brennstoffzellensegments.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - AFC Energy-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von AFC Energy plc (ISIN: GB00B18S7B29, WKN: A0MNJ0, Ticker-Symbol Deutschland: QC8, London Stock Exchange-Ticker-Symbol: AFC) unter die Lupe.Wie viele andere "Grüne-Energie-Aktien" habe auch die AFC Energy-Aktie zum Jahresende einen fulminanten Aufschwung erlebt. Konkret habe der Elektrolyse-Spezialist im Dezember rund 200 Prozent zugelegt - im Gesamtjahr 2020 sogar 324 Prozent. Ein Teil dieses Zuwachses habe das Papier inzwischen wieder abgegeben. Vermutlich Gewinnmitnahmen. Was sei noch zu erwarten?Fakt sei: Jüngste Kooperationen hätten der AFC-Aktie diesen gewaltigen Auftrieb verliehen - vor allem die Partnerschaft mit dem Schweizer Industrie-Konzern ABB habe das Papier des englischen Elektrolyse-Players zünden lassen. Auch die im Januar geschlossene strategische Zusammenarbeit mit dem globalen Ingenieur-Büro Ricardo sei ein weiterer Schritt, um ein gutes Stück vom Kuchen vom milliardenschweren Wasserstoff-Markts zu bekommen."Wir freuen uns, mit Ricardo, einem der weltweit führenden Ingenieurbüros, zusammenzuarbeiten, um neue und innovative Wege zu erforschen, wie unser alkalisches Brennstoffzellensystem in einer Reihe von Branchen eingesetzt werden kann, in denen die traditionelle Abhängigkeit von der Verbrennung fossiler Brennstoffe nicht mehr als praktikable oder akzeptable Möglichkeit der Remote-Energieerzeugung angesehen wird, habe AFC-CEO, Adam Bond, gesagt.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze AFC Energy-Aktie: