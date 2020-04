(vi.) haben mit dem Emittenten eine Vereinbarung über die Erstellung von Anlageempfehlungen getroffen



ADVA Optical Networking SE (ISIN: DE0005103006, WKN: 510300, Ticker-Symbol: ADV) ist ein weltweiter Anbieter intelligenter Infrastruktur-Lösungen für Telekommunikationsnetze. Durch Software-gesteuerte Optical+Ethernet-Übertragungstechnik schafft ADVA die Grundlage für fortschrittliche Hochgeschwindigkeitsnetze. Die FSP-Produkte von ADVA machen die Netze der Kunden skalierbarer, intelligenter, weniger komplex und kostengünstiger. ADVA Optical Networking arbeitet flexibel und schnell mit seinen Kunden zusammen, um die wachsende Nachfrage nach Daten-, Datensicherungs-, Sprach- und Videodienstleistungen zu bedienen. ADVA ist Partner von über 250 Netzbetreibern und mehr als 10.000 Unternehmen in der ganzen Welt.



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - ADVA Optical Networking-Aktienanalyse von FMR Research:Felix Lutz, Analyst von FMR Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie des Glasfaser-Spezialisten ADVA Optical Networking SE (ISIN: DE0005103006, WKN: 510300, Ticker-Symbol: ADV, NASDAQ OTC-Symbol: ADVOF).ADVA habe Ende letzter Woche ihren Q1 2020 Bericht veröffentlicht. Das Ergebnis sei unter den Analystenerwartungen gewesen. Aufgrund der unsicheren Wirtschaftslage im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie ziehe das Management die vorherige Guidance (Umsatz von 580 Mio. Euro bei einer Pro-forma EBIT-Marge von über 5%) zurück; die finanzielle Solvenz des Unternehmens sei weiterhin gewährleistet.Es hätten in Q1-2020 nicht alle Orders bearbeitet werden können und die 4% YoY Umsatzsteigerung hätten v.a. aus Großaufträgen aus den USA mit ungünstigerem Produkt-/Kundenmix, u.a. durch ICPs resultiert. Gestiegene operative Aufwendungen u.a. Sicherung der Lieferkette und Kostenoptimierungsprogramme hätten sich negativ auf das EBIT ausgewirkt (auf -4,0 Mio. Euro; Q1 19: +0,9 Mio. Euro). Das Proforma EBIT sei auf -1,7 Mio. Euro gesunken (2,7 Mio. Euro im Vorjahr). Die Eigenkapitalquote sei in Q1 von 47,7% (31.12.) auf 48,4% gestiegen; Zahlungsmittel lägen bei 57,7 Mio. Euro (von 54,2 Mio. Euro).Lutz reduziere seine Schätzungen für 2020e, 2021e und 2022e, da trotz guter Auftragslage unklar sei, ob es sich hierbei größtenteils um Vorzieh-Effekte von Kunden handle und ob sich Private Unternehmen (ca. 15% Umsatzanteil) und Netzbetreiber (ca. 75% Umsatzanteil) in den nächsten Monaten mit Aufträgen an ADVA zurückhalten würden.Felix Lutz, Analyst von FMR Research, setzt sein Kursziel auf 6,70 Euro je Aktie (alt: 7,00) und belässt seine Empfehlung für die ADVA Optical Networking-Aktie auf "halten". Sollte sich die Auftragslage weiter unbeeindruckt in Zeiten von Covid-19 zeigen, dürfte auch das Momentum der Aktie (sowie die Analystenschätzungen) wieder anziehen. (Analyse vom 28.04.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Die FMR Frankfurt Main Research AG oder ein mit ihr verbundenes Unternehmen oder eine bei der Erstellung mitwirkende Person: