Börsenplätze ADVA Optical Networking-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs ADVA Optical Networking-Aktie:

10,60 EUR +0,38% (29.04.2021, 09:27)



XETRA-Aktienkurs ADVA Optical Networking-Aktie:

10,62 EUR 0,00% (29.04.2021, 09:16)



ISIN ADVA Optical Networking-Aktie:

DE0005103006



WKN ADVA Optical Networking-Aktie:

510300



Ticker-Symbol ADVA Optical Networking-Aktie:

ADV



Kurzprofil ADVA Optical Networking:



ADVA Optical Networking SE (ISIN: DE0005103006, WKN: 510300, Ticker-Symbol: ADV) ist ein weltweiter Anbieter intelligenter Infrastruktur-Lösungen für Telekommunikationsnetze. Durch Software-gesteuerte Optical+Ethernet-Übertragungstechnik schafft ADVA die Grundlage für fortschrittliche Hochgeschwindigkeitsnetze. Die FSP-Produkte von ADVA machen die Netze der Kunden skalierbarer, intelligenter, weniger komplex und kostengünstiger. ADVA Optical Networking arbeitet flexibel und schnell mit seinen Kunden zusammen, um die wachsende Nachfrage nach Daten-, Datensicherungs-, Sprach- und Videodienstleistungen zu bedienen. ADVA ist Partner von über 250 Netzbetreibern und mehr als 10.000 Unternehmen in der ganzen Welt. (29.04.2021/ac/a/nw)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - ADVA Optical Networking-Aktienanalyse von FMR Research:Felix Lutz, Analyst von FMR Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Glasfaser-Spezialisten ADVA Optical Networking SE (ISIN: DE0005103006, WKN: 510300, Ticker-Symbol: ADV, NASDAQ OTC-Symbol: ADVOF) weiterhin zu kaufen.ADVA habe kürzlich ihren Q1 2021-Bericht veröffentlicht und habe an die erfolgreichen Vorquartale anknüpfen können. Im abgelaufenen Quartal habe ADVA Umsätze von 144,5 Mio. Euro (+8,9% YoY) bei einem Proforma EBIT von 12,9 Mio. Euro (8,9% Marge, -1,7 Mio. Euro im Vorjahr) und einem sehr erfreulichen freien Cashflow von 15,1 Mio. Euro (vs. -6,2 Mio. Euro im Vorjahr) erwirtschaftet. ADVA habe die Nettoverschuldung von 25,5 Mio. Euro zum Jahreswechsel nochmals auf nun 10,6 Mio. Euro am 31.03. reduziert - bei 79 Mio. Euro in der Kasse. Mit den weiterhin intakten Industrietrends starte ADVA auch in 2021 als Gewinner der Corona-Pandemie.Das Management gebe zwar keine Guidance für Q2, bestätige aber die Guidance für das Gesamtjahr 2021 von Januar und erwarte Umsatzerlöse zwischen 580 und 610 Mio. Euro (FMR: 600 Mio. Euro) bei einer 6 - 10% (vorher 9% als oberes Ende) Proforma Betriebsergebnismarge. Die Visibilität von Aufträgen (volles Auftragsbuch mit Book-to-bill >1) sei gegeben, das Geschäft mit neuen Kunden laufe gut an und die bisherigen Treiber seien nach wie vor in Takt. Risiken würden sich aus der Halbleiterkrise und möglicherweise höheren Transportkosten ergeben.Für das zweite Quartal 2021e erwarte Lutz Umsätze von 149,2 Mio. Euro bei einem Proforma EBIT von 10,9 Mio. Euro (7,3% Marge).Daher erhöht Felix Lutz, Analyst von FMR Research, sein Kursziel von 11 Euro auf 12 Euro und bestätigt seine "kaufen"-Empfehlung für die ADVA Optical Networking-Aktie. (Analyse vom 28.04.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Die FMR Frankfurt Main Research AG oder ein mit ihr verbundenes Unternehmen oder eine bei der Erstellung mitwirkende Person: