Kurzprofil ADVA Optical Networking SE:



ADVA Optical Networking SE (ISIN: DE0005103006, WKN: 510300, Ticker-Symbol: ADV) ist ein weltweiter Anbieter intelligenter Infrastruktur-Lösungen für Telekommunikationsnetze. Durch Software-gesteuerte Optical+Ethernet-Übertragungstechnik schafft ADVA die Grundlage für fortschrittliche Hochgeschwindigkeitsnetze. Die FSP-Produkte von ADVA machen die Netze der Kunden skalierbarer, intelligenter, weniger komplex und kostengünstiger. ADVA Optical Networking arbeitet flexibel und schnell mit seinen Kunden zusammen, um die wachsende Nachfrage nach Daten-, Datensicherungs-, Sprach- und Videodienstleistungen zu bedienen. ADVA ist Partner von über 250 Netzbetreibern und mehr als 10.000 Unternehmen in der ganzen Welt. (02.03.2017/ac/a/t)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - ADVA Optical Networking-Aktie nimmt wieder Fahrt nach oben auf - AktienanalyseMit der Aktie von ADVA Optical Networking (ISIN: DE0005103006, WKN: 510300, Ticker-Symbol: ADV) war 2016 kein Blumentopf zu gewinnen, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Mit einem Minus von mehr als 30 Prozent sei der Titel im TecDAX auf dem viertletzten Platz der 30 im Tech-Index gelisteten Papiere gelandet. Aus Sicht der Experten eine Übertreibung, daher hätten sie in ZJ 01/2017 dem Titel gute Chancen eingeräumt, ein Comeback hinzulegen. Mit Vorlage der Geschäftszahlen für 2016 sehe es nun ganz so aus, als ob das Kalkül aufgehen könnte. Mit einem Umsatz von 128 Mio. Euro sei ADVA Optical Networking im Schlussviertel 2016 im Rahmen der eigenen Umsatzprognose gelandet - ein Plus von 14,6 Prozent. Die operative Marge habe mit 7,0 Prozent am oberen Ende der Prognosebandbreite gelegen. Im Gesamtjahr seien 566,7 Mio. Euro durch die Bücher gegangen - ein Plus von 28,2 Prozent. Das Betriebsergebnis sei jedoch von 30 Mio. auf 23,4 Mio. Euro gesunken."Wir haben vor allem unter der Pfund-Schwäche und dem Margendruck im Geschäft mit Internetserviceprovidern gelitten", sage ADVA-Finanzchef Ulrich Dopfer. "Bei der Marge erwarten wir Entspannung durch den zunehmenden Verkauf neuer Produkte." Im ersten Quartal 2017 solle der Umsatz zwischen 135 und 145 Mio. Euro und die Marge zwischen 3,0 und 5,0 Prozent vom Umsatz landen. "Die großen Wachstumstreiber Cloud und Mobility sind weiterhin intakt. Weltweit steigt die Nachfrage nach mehr Bandbreite in den Netzen rasant an und die Wirtschaftskraft der meisten Netzbetreiber entwickelt sich positiv", erkläre ADVA-Chef Brian Protiva. (Ausgabe 08/2017)