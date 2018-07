Tradegate-Aktienkurs ADVA Optical Networking-Aktie:

7,33 EUR +1,38% (31.07.2018, 08:15)



ISIN ADVA Optical Networking-Aktie:
DE0005103006

DE0005103006



WKN ADVA Optical Networking-Aktie:
510300

510300



Ticker-Symbol ADVA Optical Networking-Aktie:
ADV

ADV



Kurzprofil ADVA Optical Networking:



ADVA Optical Networking SE (ISIN: DE0005103006, WKN: 510300, Ticker-Symbol: ADV) ist ein weltweiter Anbieter intelligenter Infrastruktur-Lösungen für Telekommunikationsnetze. Durch Software-gesteuerte Optical+Ethernet-Übertragungstechnik schafft ADVA die Grundlage für fortschrittliche Hochgeschwindigkeitsnetze. Die FSP-Produkte von ADVA machen die Netze der Kunden skalierbarer, intelligenter, weniger komplex und kostengünstiger. ADVA Optical Networking arbeitet flexibel und schnell mit seinen Kunden zusammen, um die wachsende Nachfrage nach Daten-, Datensicherungs-, Sprach- und Videodienstleistungen zu bedienen. ADVA ist Partner von über 250 Netzbetreibern und mehr als 10.000 Unternehmen in der ganzen Welt. (31.07.2018/ac/a/nw)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - ADVA Optical Networking-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Glasfaser-Spezialisten ADVA Optical Networking SE (ISIN: DE0005103006, WKN: 510300, Ticker-Symbol: ADV, NASDAQ OTC-Symbol: ADVOF) charttechnisch unter die Lupe.Die ADVA Optical Networking-Aktie sehe sich aktuell mit einer wichtigen Widerstandszone konfrontiert. Seit rund einem Jahr arbeite der Titel an einer Bodenbildung. Um diese abzuschließen, sei allerdings ein Sprung über die Widerstandszone zwischen 6,75 EUR und 7,45 EUR notwendig. Auf diesem Niveau würden verschiedene Hoch- und Tiefpunkte mit einem Fibonacci-Cluster aus zwei unterschiedlichen Retracements (7,21/7,22 EUR) sowie der 90-Wochen-Linie (akt. Bei 7,22 EUR) zusammenfallen. Gelinge der diskutierte Befreiungsschlag, dann ergebe sich aus der Höhe der Formation ein kalkulatorisches Anschlusspotenzial von rund 2,60 EUR. Perspektivisch würden dann sogar wieder zweistellige Kursnotierungen in Reichweite rücken. Rückenwind liefere aktuell der trendfolgende MACD. Aber auch die objektive Auswertung anhand des "HSBC Trendkompass" signalisiere aktuell eine idealtypische Haussephase. Auf der Unterseite gelte es in Zukunft, das Tief vom November 2016 (6,75 EUR) nicht mehr zu unterschreiten, denn eine solche Weichenstellung würde das Scheitern an den o. g. Schlüsselbarrieren dokumentieren, so die Analysten von von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 31.07.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link XETRA-Aktienkurs ADVA Optical Networking-Aktie:7,225 EUR -2,23% (30.07.2018, 17:36)