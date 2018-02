Börsenplätze ADVA Optical Networking-Aktie:



XETRA-Aktienkurs ADVA Optical Networking-Aktie:

6,13 EUR +1,32% (23.02.2018, 16:10)



Tradegate-Aktienkurs ADVA Optical Networking-Aktie:

6,11 EUR -0,73% (23.02.2018, 16:25)



ISIN ADVA Optical Networking-Aktie:

DE0005103006



WKN ADVA Optical Networking-Aktie:

510300



Ticker-Symbol ADVA Optical Networking-Aktie:

ADV



Kurzprofil ADVA Optical Networking:



ADVA Optical Networking SE (ISIN: DE0005103006, WKN: 510300, Ticker-Symbol: ADV) ist ein weltweiter Anbieter intelligenter Infrastruktur-Lösungen für Telekommunikationsnetze. Durch Software-gesteuerte Optical+Ethernet-Übertragungstechnik schafft ADVA die Grundlage für fortschrittliche Hochgeschwindigkeitsnetze. Die FSP-Produkte von ADVA machen die Netze der Kunden skalierbarer, intelligenter, weniger komplex und kostengünstiger. ADVA Optical Networking arbeitet flexibel und schnell mit seinen Kunden zusammen, um die wachsende Nachfrage nach Daten-, Datensicherungs-, Sprach- und Videodienstleistungen zu bedienen. ADVA ist Partner von über 250 Netzbetreibern und mehr als 10.000 Unternehmen in der ganzen Welt. (23.02.2018/ac/a/t)



Stuttgart (www.aktiencheck.de) - ADVA Optical Networking-Aktienanalyse von Investmentanalyst Mirko Maier von der LBBW:Mirko Maier, Investmentanalyst der LBBW, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie des Glasfaser-Spezialisten ADVA Optical Networking SE (ISIN: DE0005103006, WKN: 510300, Ticker-Symbol: ADV, NASDAQ OTC-Symbol: ADVOF).Mit dem erzielten Umsatz von 117,2 Mio. EUR und der operativen Marge von 3,8% habe ADVA zwar seine Prognosen (Umsatz: 115 bis 130 Mio. EUR; EBITA-Marge: 0 bis 5%) erreichen können, doch wie schon in Q3 würden sich die fehlenden Umsatzerlöse zweier Großkunden in den USA deutlich negativ auswirken. ADVA habe zwar mit Kostensenkungsmaßnahmen gegengesteuert, auf der Ertragsentwicklung hätten aber auch mit der Übernahme von MRV einhergehende Negativfaktoren wie die Bereinigung des bestehenden Produktportfolios gelastet.Würden die Orders der beiden US-Kunden weiter ausbleiben, werde das erste Halbjahr 2018 für ADVA schwer. Die Guidance für Q1/18 gebe mit 115 bin 130 Mio. EUR Umsatz bzw. -19 bis -8% die Fallrichtung vor. Dies dürfte auch Q2 schon allein aufgrund der hohen Vergleichsbasis in ähnlicher Größenordnung drohen. Erst ab Q3/18 würden die Analysten wieder mit einem Umsatzplus rechnen. So beruhe das für 2018 avisierte moderate Umsatzwachstum allein auf den positiven Konsolidierungseffekten aus der MRV-Übernahme, die rund 60 Mio. EUR an Umsätzen beisteuern dürfte. Die ab Q2 zu erwartenden positiven Effekte aus den Kostensenkungsmaßnahmen sollten allerding eine deutliche Erholung auf Ertragsebene ermöglichen.Die Analysten-Bewertung beruhe auf einem DCF-Modell. Daraus ergebe sich auf Basis seiner Prognosen für die Aktie ein fairer Wert von 6,08 EUR. Er erachte das Produktportfolio von ADVA weiterhin für sehr kompetitiv. Komme die Großkunden wieder an den Verhandlungstisch zurück, könne das Umsatzpendel wieder in die andere Richtung ausschlagen. Die Visibilität bei ADVA erscheine ihm im Moment aber vergleichsweise gering.