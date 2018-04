Für die Aktie von ADVA müsse man derzeit lediglich einen kleinen Aufschlag auf den Buchwert bezahlen. In der Vergangenheit sei es immer richtig gewesen, das Papier auf Basis des Buchwertes zu kaufen oder bei Rückschlägen im Geschäft. Diese Rückschläge seien meist von kurzer Dauer gewesen.



Die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" bleiben für die ADVA Optical Networking-Aktie positiv: kaufenswert. (Analyse vom 18.04.2018)



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze ADVA Optical Networking-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs ADVA Optical Networking-Aktie:

5,76 EUR +0,96% (18.04.2018, 08:46)



XETRA-Aktienkurs ADVA Optical Networking-Aktie:

5,72 EUR (17.04.2018)



ISIN ADVA Optical Networking-Aktie:

DE0005103006



WKN ADVA Optical Networking-Aktie:

510300



Ticker-Symbol ADVA Optical Networking-Aktie:

ADV



Kurzprofil ADVA Optical Networking:



ADVA Optical Networking SE (ISIN: DE0005103006, WKN: 510300, Ticker-Symbol: ADV) ist ein weltweiter Anbieter intelligenter Infrastruktur-Lösungen für Telekommunikationsnetze. Durch Software-gesteuerte Optical+Ethernet-Übertragungstechnik schafft ADVA die Grundlage für fortschrittliche Hochgeschwindigkeitsnetze. Die FSP-Produkte von ADVA machen die Netze der Kunden skalierbarer, intelligenter, weniger komplex und kostengünstiger. ADVA Optical Networking arbeitet flexibel und schnell mit seinen Kunden zusammen, um die wachsende Nachfrage nach Daten-, Datensicherungs-, Sprach- und Videodienstleistungen zu bedienen. ADVA ist Partner von über 250 Netzbetreibern und mehr als 10.000 Unternehmen in der ganzen Welt. (18.04.2018/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Haar (www.aktiencheck.de) - ADVA Optical Networking-Aktienanalyse von "Vorstandswoche.de":Laut den Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" ist die Aktie des Glasfaser-Spezialisten ADVA Optical Networking SE (ISIN: DE0005103006, WKN: 510300, Ticker-Symbol: ADV, NASDAQ OTC-Symbol: ADVOF) kaufenswert.ADVA habe für das erste Quartal 2018 einen Umsatz von 115 und 130 Mio. Euro in Aussicht gestellt. Das pro forma Betriebsergebnis werde zwischen minus 1 und plus 4% vom Umsatz erwartet. Da sich ADVA bis heute nicht zum Verlauf des ersten Quartals geäußert habe, würden die Experten davon ausgehen, dass die Startperiode im Rahmen der eigenen Prognose verlaufen sei. Alles andere würde sie auch wundern, schließlich hätten sich die amerikanischen Wettbewerber ganz gut entwickelt.Das zeige: Die Branche sei wieder voll da, und die Nachfrage nach Netzwerklösungen sollte sich gegenüber 2017 verbessert haben. Finanzvorstand Ulrich Dopfer habe sich im Gespräch mit der "Vorstandswoche" zum Verlauf des ersten Quartals nicht äußern wollen. Bezüglich der Entwicklung der Branche teile er aber die Einschätzung der Experten, dass sich diese weitgehend positiv entwickle. Die Themen Cloud und Mobility würden den Bedarf nach Bandbreite in Kommunikationsnetze in die Höhe treiben. Dieser Trend sei nicht aufzuhalten. "Ich bin zuversichtlich, dass unsere Branche 2018 und auch in den Folgejahren weiter wächst", so Dopfer. Die Nachfrage und der Bedarf seien in jedem Fall da.ADVA agiere allerdings in einem stark umkämpften Markt, der seit Jahren von Preisdruck geprägt sei. "Daran hat und wird sich so schnell nichts ändern." Die Chinesen seien weiterhin sehr aggressiv, und auch der eine oder amerikanische Wettbewerber gebe beim Preis Gas. Gut möglich, dass in der Branche früher oder später eine Konsolidierung stattfinde. Nach der Übernahme von MRV im Jahr 2017 wolle ADVA zunächst nicht weiter zukaufen. "Wir sind derzeit nicht aktiv auf der Suche. Sollte sich eine Möglichkeit ergeben, schauen wir uns das natürlich an und agieren opportunistisch." In einer Konsolidierung könnte ADVA durchaus interessant für einen Aufkäufer sein. Sofern sich ein größerer US-Wettbewerber für den Markt in Europa interessiere, komme er an ADVA nicht vorbei.Nach der Präsentation der Jahreszahlen 2017 Ende Februar habe Dopfer den Experten bereits mitgeteilt, dass sich die Übernahme von MRV gut entwickle. Bisher habe das Unternehmen keinen einzigen nennenswerten Kunden der ehemaligen MRV verloren. "Mit dem einen oder anderen Kunden haben wir bereits die ersten Cross-Selling Erfolge. Wir sind mit der Übernahme von MRV sehr zufrieden." ADVA habe für das US-Unternehmen einen Nettokaufpreis - bezogen auf den Zahlungsfluss, also abzüglich Cash - von 36 Mio. Euro bezahlt. Der Kaufpreis habe bei 57 Mio. Euro gelegen. Die Münchner hätten den Kauf über ein Überbrückungsdarlehen finanziert, welches bis Ende Juni 2018 zurückbezahlt werden müsse. Dopfer arbeite an der Refinanzierung, die demnächst abgeschlossen sein werde. Die Konditionen für ein längerfristiges Darlehen dürften für ADVA relativ günstig sein.Beim Finanzergebnis würden die Experten mit einer Belastung von 3 Mio. Euro kalkulieren. Die Steuerquote sei aufgrund von Verlustvorträgen von mehr als 100 Mio. Euro mit ca. 10% sehr gering. Netto könnten in 2018 ca. 18 Mio. Euro in der Kasse klingeln oder mindestens 36 Cent je Aktie. Der Free Cashflow sollte in diesem Jahr ebenfalls deutlich positiv ausfallen. Die Nettoverschuldung von knapp 40 Mio. Euro per Ende 2017 könnte sich bereits 2019 wieder in ein Nettoguthaben wandeln.Wie man wisse, sei das Jahr 2017 bei ADVA von der reduzierten Nachfrage zweier großer US-Kunden geprägt gewesen. Einer dieser Kunden, der selbst mit einer Fusion beschäftigt gewesen sei, sei wieder zurück. Der andere Kunde, aus dem ICP-Segment, könnte Ende des Jahres 2018 wieder deutlich mehr bestellen als heute. Aktuell bestelle dieser Kunde Produkte aus dem Portfolio der zugekauften Oscilloquartz. Ein höheres Volumen könnte folgen, sobald ADVAs TeraFlex Cloud Connect verfügbar sei. Das Portfolio von Oscilloquartz scheine übrigens für immer mehr Kunden von Interesse zu sein. Über diese Produkte könne ADVA eine reibungslose Evolution über mehrere Generationen von Synchronisationstechnologie anbieten.Laut einem Bericht des US-Magazins "Wired" setze Google auf diese Technologie. Ob Google bereits Kunde von ADVA sei, habe Dopfer nicht sagen wollen. "Unsere Aussage war, dass wir mit 2 der Big Five US-Firmen, also Apple, Microsoft, Amazon, Google und Facebook, Geschäft machen. Unser Ziel ist, einen weiteren hinzuzugewinnen. Das könnten wir bald erreicht haben", so Dopfer.