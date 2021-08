Ab 2023 sollten auch Privathaushalte dazukommen und die Umsätze aus den drei Segmenten bis 2025 auf 608 Millionen Dollar steigen.



ADS-TEC Energy sei ein hochinteressanter Börsenkandidat. "Der Aktionär" wird die Entwicklung weiter verfolgen, so Benjamin Heimlich. Wer als Anleger gerne auf breiter Front von der Elektrifizierung der Mobilität profitieren möchte, schaue sich den E-Mobilität Newcomer Index an. (Analyse vom 12.08.2021)



ADS-TEC Energy ist ein Unternehmen der ADS-TEC Gruppe und befindet sich im Teilbesitz der BOSCH Thermotechnik GmbH. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Nürtingen bei Stuttgart, mit einer Produktionsstätte in der Nähe von Dresden. ADS-TEC Energy kann auf eine jahrzehntelange Erfahrung mit Lithium-Ionen-Technologien, Batteriespeicherlösungen und Schnellladesysteme einschließlich der dazugehörigen Energiemanagementsysteme bauen. Die neue Schnellladetechnologie für Elektrofahrzeuge hat transformatives Potenzial und zeichnet sich durch ein einzigartiges kompaktes Design aus. Eine außergewöhnlich hohe Integrationstiefe ermöglicht eine hohe Qualität und Funktionalität der produzierten Batterietechnologie. Bis auf die Zellen werden alle Komponenten selbst entwickelt und produziert.



Durch seine hohe Entwicklungstiefe und vertikale Integration ist ADS-TEC Energy ein wertvoller Partner für Automobilhersteller, Energieversorger und Ladebetreiber. (12.08.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Das deutsche Ladeinfrastruktur-Unternehmen ADS-TEC Energy strebt in den USA an die Börse, so Benjamin Heimlich von "Der Aktionär".Dazu würden die Nürtinger mit der Mantelgesellschaft European Sustainable Growth Acquisition (ISIN KYG3194F1256/ WKN A2QM9E) fusionieren. Die Transaktion, bei der das Unternehmen einen dreistelligen Millionenbetrag einsammele, solle noch in diesem Jahr abgeschlossen werden.Der Deal bewerte ADS-TEC Energy mit 580 Millionen Dollar. Außerdem würden dem Unternehmen - inklusive eines 156 Millionen Dollar schweren PIPE-Investments - 300 Millionen Dollar zufließen.Ein Großteil der Einnahmen solle verwendet werden, um die Expansion in den USA und Europa zu beschleunigen und die bestehenden Technologieplattformen weiter auszubauen.Neben dem E-Auto-Sektor liefere ADS-TEC Energy seine Speicher auch an Gewerbe und die Industrie. Für das laufende Geschäftsjahr rechne das Unternehmen mit Umsätzen in Höhe von 41 Millionen Dollar.