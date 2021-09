Börsenplätze AC Immune-Aktie:



AC Immune SA (ISIN: CH0329023102, WKN: A2AR5F, Ticker-Symbol: IMR, NASDAQ-Symbol: ACIU) ist ein in der Schweiz ansässiges biopharmazeutisches Unternehmen, das sich auf Präzisionsmedizin für neurodegenerative Erkrankungen konzentriert. Es entwirft, erforscht und entwickelt sowohl therapeutische als auch diagnostische Produkte zur Vorbeugung, Diagnose und Behandlung von Krankheiten, die durch fehlgefaltete Proteine verursacht werden. (31.08.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - AC Immune-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Biotech-Unternehmens AC Immune SA (ISIN: CH0329023102, WKN: A2AR5F, Ticker-Symbol: IMR, NASDAQ-Symbol: ACIU) unter die Lupe.Biogen habe ( ISIN US09062X1037 WKN 789617 ) mit der umstrittenen Zulassung des Alzheimer-Medikaments Aduhelm (Aducanumab) zuletzt für Schlagzeilen gesorgt. Trotz vieler Rückschläge in den vergangenen Jahren würden die Unternehmen nicht aufgeben, die Krankheit endlich in den Griff zu bekommen. Neue Hoffnung signalisiere AC Immune, eine Beteiligung der Dievini Hopp Biotech Holding.Das Biotech-Unternehmen mit dem Hauptsitz in Lausanne in der Schweiz habe am Dienstag erste Ergebnisse der Phase-2-Studie namens Lauriet mit dem Wirkstoffkandidaten Semorinemab vorgelegt. Bei leichter bis mittelschwerer Alzheimer-Krankheit habe die Substanz eine statistisch signifikante Senkung eines der beiden Co-primären Endpunkte gezeigt, heiße es vonseiten des Unternehmens.AC Immune verzeichne dem Vernehmen nach "erste Belege für klinische Aktivität des monoklonalen Antikörpers gegen Tau". Bei Tau handle es sich wiederum ein Protein, was bei einer Alzheimer-Erkrankung chemisch verändert werde. AC Imnune entwickle das Projekt gemeinsam mit der Roche-Tochter Genentech.Interessierte Anleger sollten nicht in die Fahnenstange hineinkaufen, so Michel Doepke von "Der Aktionär" zur AC Immune-Aktie. Ohnehin eigne sich der Wert nur für äußerst risikobewusste Anleger. (Analyse vom 31.08.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link