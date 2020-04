Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Die ACCENTRO Real Estate AG (ISIN: DE000A0KFKB3, WKN: A0KFKB, Ticker-Symbol: E7S) ist ein börsennotiertes Wohnungsunternehmen. Das Kerngeschäft ist die mieternahe Wohnungsprivatisierung. Das Tochterunternehmen ACCENTRO GmbH ist marktführend in der Wohnungsprivatisierungs-Dienstleistung in Deutschland. Die ACCENTRO Real Estate AG hat ihren Sitz in Berlin und ist im Prime-Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. (03.04.2020/ac/a/nw)



Münster (www.aktiencheck.de) - ACCENTRO Real Estate-Aktienanalyse von Aktienanalyst Dr. Adam Jakubowski von SMC Research:Dr. Adam Jakubowski, Aktienanalyst von SMC Research, empfiehlt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der ACCENTRO Real Estate AG (ISIN: DE000A0KFKB3, WKN: A0KFKB, Ticker-Symbol: E7S) nach wie vor zu kaufen.Mit der Vorlage des Geschäftsberichts habe ACCENTRO die vorab bekannten Eckzahlen bestätigt. Während der Umsatz mit 143 Mio. Euro unter der ursprünglichen Zielsetzung geblieben sei, habe ACCENTRO beim EBIT dank eines hohen Bewertungsgewinns mit knapp 40 Mio. Euro die eigene Prognose übertreffen und einen neuen Rekordwert vermelden können. Auch der Konzernjahresüberschuss sei mit 26,5 Mio. Euro auf einen neuen Höchststand geklettert. Ebenso sehr stark habe sich das Vorratsvermögen entwickelt, das um 20 Prozent auf 416 Mio. Euro gestiegen sei.Diesen Expansionskurs wolle ACCENTRO nicht zuletzt dank der im Februar emittierten 250-Mio.-Euro-Anleihe auch in Zukunft fortsetzen. Dies gelte unverändert auch unter dem neuen Alleinvorstand Lars Schriewer, der am 18. März den sehr kurzfristig ausgeschiedenen langjährigen Vorstand Jacopo Mingazzini ersetzt habe.Mit diesem überraschenden Vorstandswechsel habe ACCENTRO an der Börse zunächst für Verunsicherung gesorgt, die zusammen mit der Corona-Pandemie auch den Aktienkurs spürbar belastet habe.Damit sehe der Analyst die Entwicklung dieses Jahr deutlich pessimistischer als das Unternehmen selbst, dass sich ein Ergebnis auf Vorjahresniveau zutraue.Trotz dieser ausgesprochen vorsichtigen Vorgehensweise sieht Dr. Adam Jakubowski, Aktienanalyst von SMC Research, für die ACCENTRO Real Estate-Aktie weiterhin ein erhebliches Kurspotenzial bis 9,70 Euro und bestätigt vor diesem Hintergrund sein "buy"-Votum. Das Kursziel werde von 11,10 Euro auf 9,70 Euro gesenkt. (Analyse vom 03.04.2020)