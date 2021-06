Xetra-Aktienkurs ACCENTRO Real Estate-Aktie:

8,30 EUR -1,19% (16.06.2021, 10:26)



Tradegate-Aktienkurs ACCENTRO Real Estate-Aktie:

8,35 EUR -1,18% (16.06.2021, 10:27)



ISIN ACCENTRO Real Estate-Aktie:

DE000A0KFKB3



WKN ACCENTRO Real Estate-Aktie:

A0KFKB



Ticker-Symbol ACCENTRO Real Estate-Aktie:

E7S



Kurzprofil ACCENTRO Real Estate AG:



Die ACCENTRO Real Estate AG (ISIN: DE000A0KFKB3, WKN: A0KFKB, Ticker-Symbol: E7S) ist ein börsennotiertes Wohnungsunternehmen. Das Kerngeschäft ist die mieternahe Wohnungsprivatisierung. Das Tochterunternehmen ACCENTRO GmbH ist marktführend in der Wohnungsprivatisierungs-Dienstleistung in Deutschland. Die ACCENTRO Real Estate AG hat ihren Sitz in Berlin und ist im Prime-Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. (16.06.2021/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Münster (www.aktiencheck.de) - ACCENTRO Real Estate-Aktienanalyse von SMC Research:Dr. Adam Jakubowski, Aktienanalyst von SMC Research, stuft in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der ACCENTRO Real Estate AG (ISIN: DE000A0KFKB3, WKN: A0KFKB, Ticker-Symbol: E7S) weiterhin mit "buy" ein.ACCENTRO habe für das erste Quartal einen verdoppelten Umsatz aus dem Verkauf von Vorratsimmobilien und eine spürbar verbesserte Verkaufsmarge gemeldet. Damit seien die hohen Erwartungen aufgrund des bereits vorab gemeldeten hohen Verkaufsvolumens (ungeachtet der Umsatzrelevanz im ersten Quartal) bestätigt worden. Zusammen mit steigenden Mieterlösen habe auf dieser Basis ein Umsatzwachstum um 85 Prozent auf 27,6 Mio. Euro und ein verfünffachtes EBIT von 2,3 Mio. Euro ausgewiesen werden können. Das Quartalsergebnis bliebe zwar mit -3,0 Mio. Euro noch negativ, doch das Defizit habe gegenüber dem Vorjahr deutlich reduziert werden können.Mit der anhaltend hohen Verkaufsdynamik auch im bisherigen Verlauf des zweiten Quartals, dem sehr hohen Bestand an privatisierungsbereiten Immobilien, dem Potenzial für steigende Mieten durch Leerstandsabbau und einem weiter wachsenden Portfolio verfüge ACCENTRO über mehrere intakte Treiber, um die Umsatz- und Ergebnisziele für dieses Jahr zu erreichen und den Aufwärtstrend auch in Zukunft fortzusetzen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze ACCENTRO Real Estate-Aktie: