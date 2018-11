Börsenplätze ACCENTRO Real Estate-Aktie:



Xetra-Aktienkurs ACCENTRO Real Estate-Aktie:

10,00 EUR 0,00% (08.11.2018, 09:41)



ISIN ACCENTRO Real Estate-Aktie:

DE000A0KFKB3



WKN ACCENTRO Real Estate-Aktie:

A0KFKB



Ticker-Symbol ACCENTRO Real Estate-Aktie:

E7S



Kurzprofil ACCENTRO Real Estate AG:



Die ACCENTRO Real Estate AG (ISIN: DE000A0KFKB3, WKN: A0KFKB, Ticker-Symbol: E7S) ist ein börsennotiertes Wohnungsunternehmen. Das Kerngeschäft ist die mieternahe Wohnungsprivatisierung. Das Tochterunternehmen ACCENTRO GmbH ist marktführend in der Wohnungsprivatisierungs-Dienstleistung in Deutschland. Die ACCENTRO Real Estate AG hat ihren Sitz in Berlin und ist im Prime-Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. (08.11.2018/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Münster (www.aktiencheck.de) - ACCENTRO Real Estate-Aktienanalyse von Aktienanalyst Adam Jakubowski von SMC Research:Adam Jakubowski, Aktienanalyst von SMC Research, empfiehlt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der ACCENTRO Real Estate AG (ISIN: DE000A0KFKB3, WKN: A0KFKB, Ticker-Symbol: E7S) nach wie vor zu kaufen.ACCENTRO habe trotz eines etwas schwächeren dritten Quartals in Summe der ersten neun Monate den Wachstumskurs fortgesetzt und den Umsatz um mehr als die Hälfte gesteigert. Unter Berücksichtigung eines im Oktober getätigten Portfolioverkaufs sei schon jetzt die Umsatzprognose (zweistelliges Wachstum) für das Gesamtjahr erreicht worden. Auch ergebnisseitig habe ACCENTRO seine Prognose bestätigt und strebe weiterhin ein EBIT zwischen 36 und 40 Mio. Euro an.Sehr überzeugend sei auch der Fortschritt der vielfältigen Aktivitäten, mit denen ACCENTRO kontinuierlich die Basis für weiteres Wachstum schaffe. So werde im laufenden Jahr trotz der hohen Umsatzsteigerung das Vorratsvermögen deutlich erhöht werden, darüber hinaus habe sich ACCENTRO mit den eingegangenen Joint-Ventures in Berlin und Hamburg hohes Potenzial für die Erzielung von Dienstleistungserlösen geschaffen. Auch die rasche geographische Expansion in weitere Metropolregionen wie etwa Leipzig, Rhein-Ruhr oder Hamburg sorge für gute Wachstumsperspektiven. Schließlich schaffe es ACCENTRO sehr gut, die im Zuge des letztjährigen Wechsels des Großaktionärs neu gewonnene Bewegungsfreiheit am Kapitalmarkt für die Erweiterung der finanziellen Spielräume zu nutzen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link