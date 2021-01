Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil ACCENTRO Real Estate AG:



Die ACCENTRO Real Estate AG (ISIN: DE000A0KFKB3, WKN: A0KFKB, Ticker-Symbol: E7S) ist ein börsennotiertes Wohnungsunternehmen. Das Kerngeschäft ist die mieternahe Wohnungsprivatisierung. Das Tochterunternehmen ACCENTRO GmbH ist marktführend in der Wohnungsprivatisierungs-Dienstleistung in Deutschland. Die ACCENTRO Real Estate AG hat ihren Sitz in Berlin und ist im Prime-Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. (14.01.2021/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Münster (www.aktiencheck.de) - ACCENTRO Real Estate-Aktienanalyse von SMC Research:Dr. Adam Jakubowski, Aktienanalyst von SMC Research, stuft in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der ACCENTRO Real Estate AG (ISIN: DE000A0KFKB3, WKN: A0KFKB, Ticker-Symbol: E7S) weiterhin mit "buy" ein.Mit insgesamt drei Blockverkäufen im Schlussquartal sei nach Auffassung des Analysten die zentrale Voraussetzung dafür geschaffen worden, dass ACCENTRO im letzten Jahr die eigene Prognose wie auch die Analystenschätzungen erfüllt haben dürfte. Dieser Eindruck werde verstärkt durch die Aussage des Unternehmens, mit dem Privatisierungsgeschäft des vierten Quartals zufrieden zu sein.Jakubowski halte deswegen an seinen Schätzungen für 2020 fest und gehe weiter davon aus, dass ACCENTRO den Umsatz im letzten Jahr leicht gesteigert und inkl. von Bewertungsgewinnen ein EBIT in etwa auf Vorjahreshöhe erreicht habe.Seine Schätzungen für 2021 und die Folgejahre habe Jakubowski sogar etwas angehoben und damit die kurz vor dem Jahreswechsel verkündete Übernahme des Immobilienverwalters DIM in sein Modell integriert.Aus der Integration der Übernahme in die Analystenschätzungen, in Verbindung mit dem reduzierten WACC-Satz und dem Roll-over-Effekt infolge der Umstellung des Modells auf das Basisjahr 2021, habe sich eine deutliche Erhöhung des von ihm ermittelten fairen Wertes ergeben, den der Analyst nun bei 15,00 Euro je Aktie sehe (bisher: 13,30 Euro).Gegenüber dem aktuellen Kurs stellt das ein sehr hohes Kurspotenzial dar, weswegen Dr. Adam Jakubowski, Aktienanalyst von SMC Research, sein Urteil "buy" für die ACCENTRO Real Estate-Aktie bestätigt. (Analyse vom 13.01.2021)