WKN ABO Wind-Aktie:

576002



Ticker-Symbol ABO Wind-Aktie:

AB9



Kurzprofil ABO Wind AG:



ABO Wind (ISIN: DE0005760029, WKN: 576002, Ticker-Symbol: AB9) ist ein erfolgreicher Projektentwickler für erneuerbare Energien aus Wiesbaden. Seit 1996 hat das Unternehmen im Kerngeschäft Windenergie gut 590 Windenergieanlagen mit mehr als 1.200 Megawatt Leistung ans Netz gebracht. Rund 400 qualifizierte Mitarbeiter planen, finanzieren und errichten schlüsselfertige Windparks. Sie erstellen Gutachten, wickeln den Genehmigungsprozess und die Finanzierung ab und kümmern sich um Netzanschluss und Bau. ABO Wind übernimmt alle Schritte der Projektentwicklung von der Standortakquise bis zur Errichtung von Windkraftanlagen.



Darüber hinaus übernimmt das Windpark-Management von ABO Wind langfristig die Betriebsführung von Windparks und bietet Serviceprodukte wie Wartungen, Getriebeendoskopien, Prüfungen und Reparaturen sowie technische Gutachten (Rotorblatt-, Beton- und Triebstranggutachten) an.



ABO Wind besitzt zudem viel Erfahrung mit Bioenergie: Wir übernehmen die Betriebsführung bestehender Biogasanlagen, projektieren Biogasanlagen, bieten Serviceprodukte rund um Bioenergie und kaufen bestehende Anlagen auf.



Damit die Energiewende auf allen Ebenen gelingt, arbeitet die Abteilung "Zukunftsenergien" an integrierten Energiekonzepten und Speichertechnologien für eine erneuerbare Energiewirtschaft sowie für die Mobilität der Zukunft.



Im Geschäftsfeld Wärme versorgt ABO Wind große Gebäudeeinheiten effizient und klimafreundlich mit Strom und Wärme, unter anderem aus Kraft-Wärme-Kopplung und Photovoltaik.



1996 war der Atomausstieg Zukunftsmusik und Windkraft ein Randthema. Trotzdem wagten Dr. Jochen Ahn und Matthias Bockholt den Schritt in die Selbstständigkeit, um Windparks zu planen. In den Anfangsjahren musste sich das kleine Team um die Firmengründer sein Know-How noch selbst erarbeiten und Pionierarbeit leisten - die Branche war jung, Improvisation an der Tagesordnung.



Seither hat sich die gesamte Erneuerbare-Energien-Branche professionalisiert und ist zum echten Wirtschaftsfaktor geworden. Auch ABO Wind ist stetig - und mit Maß - gewachsen und zählt heute mit einem jährlichen Projektvolumen von rund 300 Millionen Euro zu Europas versierten Entwicklern von Windkraftprojekten. Die Gründer gehören nach wie vor dem Vorstand Unternehmens an und sind Mehrheitseigentümer.



Inzwischen arbeiten rund 400 qualifizierte ABO Wind-Mitarbeiter in Europa, Lateinamerika und in neuen Märkten wie dem Iran an der Energiewende. Wichtigster Markt ist jedoch Deutschland, wo ABO Wind neben dem Firmen-Stammsitz in Wiesbaden Niederlassungen in Heidesheim bei Mainz (Sitz des Windpark-Managements), Berlin, Dortmund, Hannover, Saarbrücken, Rheine und Barleben gegründet hat. (18.03.2021/ac/a/nw)



Berlin (www.aktiencheck.de) - ABO Wind-Aktienanalyse von Aktienanalyst Dr. Karsten von Blumenthal von First Berlin:Dr. Karsten von Blumenthal, Aktienanalyst von First Berlin, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der ABO Wind AG (ISIN: DE0005760029, WKN: 576002, Ticker-Symbol: AB9).ABO Wind habe ihren Jahresbericht 2020 veröffentlicht. Das bereits vorläufig berichtete Nettoergebnis von EUR 13,1 Mio. sei bestätigt worden. Auch bei Umsatz und EBIT sei dem Unternehmen ein beachtliches Wachstum gelungen (Umsatz: +18% J/J, EBIT: +14% J/J). Damit könne ABO Wind trotz Pandemie und Rezession auf ein sehr erfolgreiches Jahr zurückblicken. Für 2021 erwarte das Unternehmen eine gesteigerte Gesamtleistung im fast zweistelligen Prozentbereich und ein Nettoergebnis mindestens auf Vorjahresniveau.Angesichts der sich europaweit aufbauenden dritten Pandemiewelle und einer langsamer als erwartet verlaufenden Impfkampagne gestalte der Analyst seine Schätzung für 2021 etwas konservativer, da er Projektverzögerungen nicht ausschließen könne. Er gehe aber weiter von einer deutlichen Steigerung des Nettoergebnisses (FBe: EUR 14,9 Mio.) aus. Seine Nettoergebnisprognosen für 2022 & 2023 würden weitgehend unverändert bleiben.Insgesamt sehe der Analyst ABO Wind sehr gut aufgestellt, um in den nächsten Jahren kräftig zu wachsen. Die Bilanz sei über Eigen- und Fremdkapitalmaßnahmen gestärkt worden, um auch große Projekte finanziell stemmen zu können. Die Projektpipeline sei letztes Jahr um 4,3 GW erweitert worden und habe jetzt ein Volumen von knapp 15 GW. ABO Wind sei in 16 Ländern auf vier Kontinenten aktiv und damit international breit aufgestellt, um am erwarteten kräftigen weltweiten Wachstum der erneuerbaren Energien zu partizipieren. Ein um ein Jahr nach vorne gerolltes und aktualisiertes DCF-Modell ergebe ein neues Kursziel von EUR 63 (bisher: EUR 55).Dr. Karsten von Blumenthal, Aktienanalyst von First Berlin, bestätigt seine "buy"-Empfehlung für die ABO Wind-Aktie. (Analyse vom 18.03.2021)Börsenplätze ABO Wind-Aktie:Xetra-Aktienkurs ABO Wind-Aktie:46,80 EUR +4,46% (18.03.2021, 15:13)ISIN ABO Wind-Aktie:DE0005760029