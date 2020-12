ISIN ABO Wind-Aktie:

DE0005760029



WKN ABO Wind-Aktie:

576002



Ticker-Symbol ABO Wind-Aktie:

AB9



Kurzprofil ABO Wind AG:



ABO Wind (ISIN: DE0005760029, WKN: 576002, Ticker-Symbol: AB9) ist ein erfolgreicher Projektentwickler für erneuerbare Energien aus Wiesbaden. Seit 1996 hat das Unternehmen im Kerngeschäft Windenergie gut 590 Windenergieanlagen mit mehr als 1.200 Megawatt Leistung ans Netz gebracht. Rund 400 qualifizierte Mitarbeiter planen, finanzieren und errichten schlüsselfertige Windparks. Sie erstellen Gutachten, wickeln den Genehmigungsprozess und die Finanzierung ab und kümmern sich um Netzanschluss und Bau. ABO Wind übernimmt alle Schritte der Projektentwicklung von der Standortakquise bis zur Errichtung von Windkraftanlagen.



Darüber hinaus übernimmt das Windpark-Management von ABO Wind langfristig die Betriebsführung von Windparks und bietet Serviceprodukte wie Wartungen, Getriebeendoskopien, Prüfungen und Reparaturen sowie technische Gutachten (Rotorblatt-, Beton- und Triebstranggutachten) an.



ABO Wind besitzt zudem viel Erfahrung mit Bioenergie: Wir übernehmen die Betriebsführung bestehender Biogasanlagen, projektieren Biogasanlagen, bieten Serviceprodukte rund um Bioenergie und kaufen bestehende Anlagen auf.



Damit die Energiewende auf allen Ebenen gelingt, arbeitet die Abteilung "Zukunftsenergien" an integrierten Energiekonzepten und Speichertechnologien für eine erneuerbare Energiewirtschaft sowie für die Mobilität der Zukunft.



Im Geschäftsfeld Wärme versorgt ABO Wind große Gebäudeeinheiten effizient und klimafreundlich mit Strom und Wärme, unter anderem aus Kraft-Wärme-Kopplung und Photovoltaik.



1996 war der Atomausstieg Zukunftsmusik und Windkraft ein Randthema. Trotzdem wagten Dr. Jochen Ahn und Matthias Bockholt den Schritt in die Selbstständigkeit, um Windparks zu planen. In den Anfangsjahren musste sich das kleine Team um die Firmengründer sein Know-How noch selbst erarbeiten und Pionierarbeit leisten - die Branche war jung, Improvisation an der Tagesordnung.



Seither hat sich die gesamte Erneuerbare-Energien-Branche professionalisiert und ist zum echten Wirtschaftsfaktor geworden. Auch ABO Wind ist stetig - und mit Maß - gewachsen und zählt heute mit einem jährlichen Projektvolumen von rund 300 Mio. Euro zu Europas versierten Entwicklern von Windkraftprojekten. Die Gründer gehören nach wie vor dem Vorstand Unternehmens an und sind Mehrheitseigentümer.



Inzwischen arbeiten rund 400 qualifizierte ABO Wind-Mitarbeiter in Europa, Lateinamerika und in neuen Märkten wie dem Iran an der Energiewende. Wichtigster Markt ist jedoch Deutschland, wo ABO Wind neben dem Firmen-Stammsitz in Wiesbaden Niederlassungen in Heidesheim bei Mainz (Sitz des Windpark-Managements), Berlin, Dortmund, Hannover, Saarbrücken, Rheine und Barleben gegründet hat. (04.12.2020/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - ABO Wind-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der ABO Wind AG (ISIN: DE0005760029, WKN: 576002, Ticker-Symbol: AB9) unter die Lupe.Seit der US-Wahl habe die Rally bei Erneuerbare-Energien-Aktien noch einmal Fahrt aufgenommen. Auch der "Aktionär"-Hot-Stock ABO Wind habe massiv zugelegt. Seit der Empfehlung im Mai habe sich die Aktie mehr als verdoppelt. Inzwischen sei aber auch eine echte Fahnenstange ausgebildet worden. "Der Aktionär" zeige, wie es beim Konzern weitergehe.ABO Wind sei als Projektierer von Wind- und Solarparks bislang quasi ohne größere Beeinträchtigungen durch die Coronakrise gekommen. Vielmehr setze der Konzern, der Wind- und Solarparks entwickle und veräußere, weiter auf Wachstum. Eine erfolgreich platzierte Kapitalerhöhung, durch die brutto 16,2 Millionen Euro zufließen würden, verschaffe finanziellen Spielraum.ABO Wind wolle das Kapital vor allem für die Vorfinanzierung von Großprojekten im Ausland verwenden. "Damit wachsen unsere Möglichkeiten, Bauphasen vorzufinanzieren und auch sehr große Wind- und Solarparks selbst schlüsselfertig ans Netz zu bringen", so Konzernmitgründer Matthias Bockholt.Dazu müssten Anleger wissen, dass ABO Wind längst nicht alle Projekte erst nach Abschluss übergebe. Knapp die Hälfte aller Projekte sei bereits im früheren Stadium verkauft worden - vor allem in den vergangenen Jahren hätten diese Verkäufe stark an Bedeutung gewonnen. Bei attraktiven Angeboten werde früher Kasse gemacht, so lasse sich das Risiko minimieren. Zudem könne ABO Wind so auch an großen Projekten partizipieren, deren Gesamtvolumen die eigenen Kapazitäten ansonsten übersteigen würden.Mit dem Kauf eines großen Nordex-Portfolios durch RWE im August habe sich die Bewertung von Wind- und Solarprojekten kräftig nach oben verschoben. Entsprechend würden auch den Parks von ABO Wind deutlich höhere Werte zugestanden. Dieser Trend dürfte weitergehen - und ABO Wind verfüge über die Expertise, auch künftig einer der Top-Profiteure des Erneuerbare-Energien-Booms zu sein.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze ABO Wind-Aktie:Tradegate-Aktienkurs ABO Wind-Aktie:40,80 EUR +5,15% (04.12.2020, 11:48)Xetra-Aktienkurs ABO Wind-Aktie:40,80 EUR +3,03% (04.12.2020, 11:44)