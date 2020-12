Amsterdam-Aktienkurs ABN Amro-Aktie:

8,62 EUR -0,35% (01.12.2020)



ISIN ABN Amro-Aktie:

NL0011540547



WKN ABN Amro-Aktie:

A143G0



Ticker-Symbol ABN Amro-Aktie:

AB2



Amsterdam Ticker-Symbol ABN Amro -Aktie:

ABN



Kurzprofil ABN Amro N.V.:



ABN Amro (ISIN: NL0011540547, WKN: A143G0, Ticker-Symbol: AB2, Amsterdam Ticker-Symbol: ABN) ist eine niederländische Bankengruppe, die in den Bereichen Retail, Private Banking und Corporate Banking tätig ist. Das Unternehmen entstand aus der Fusion von ABN und Amro im Jahr 1991; die Wurzeln des Traditionshauses reichen bis ins 19. Jahrhundert zurück. Die heutige Struktur besteht seit dem Zusammenschluss der ABN AMRO mit der Fortis Bank 2010. Seit 2015 ist die verstaatlichte Bank nach mehrjähriger Unterbrechung wieder an der Börse notiert. (02.12.2020/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Wien (www.aktiencheck.de) - Das niederländische Geldhaus ABN Amro (ISIN: NL0011540547, WKN: A143G0, Ticker-Symbol: AB2, Amsterdam Ticker-Symbol: ABN) hat sich entschlossen, angesichts der schwierigen Lage im Bankgeschäft wegen der anhaltenden Niedrigzinsphase massiv Stellen abzubauen, so die Experten von "FONDS professionell".Bis 2024 solle die Zahl der Mitarbeiter um rund 15 Prozent sinken, habe die Bank in Amsterdam mitgeteilt. Das Institut habe per Ende September 2019 rund 19.000 Mitarbeiter beschäftigt. Demzufolge würde sich der Abbau auf rund 2.900 Jobs beziffern.Die ABN Amro hoffe, die Zahl der Entlassungen durch natürliche Fluktuation und Umschulung der Mitarbeiter zu begrenzen. Das Geldhaus habe in den vergangenen Jahren bereits die Belegschaft deutlich reduziert - wie viele andere europäische Banken auch. Ende 2012 habe das Institut der Nachrichtenagentur DPA zufolge noch rund 23.000 Vollzeitstellen ausgewiesen. Vor der Finanzkrise 2008 seien es noch rund 30.000 gewesen.Die Bank sei 1991 durch die Fusion von ABN und Amro entstanden und im Zuge der Finanzkrise verstaatlicht worden. Das Institut sei 2002 mit dem Kauf von Delbrück & Co. in den deutschen Private-Banking-Markt eingestiegen. Zwei Jahre später hätten die Niederländer dann Delbrück Bethmann Maffei geformt, die schließlich zur Bethmann Bank geworden sei. 2014 habe das Haus dann das deutsche Private-Banking-Geschäft der Credit Suisse übernommen. Niederländischen Medienberichten zufolge wolle sich ABN Amro auf das Geschäft mit vermögenden Privatkunden konzentrieren.Tradegate-Aktienkurs ABN Amro-Aktie:8,466 EUR -2,06% (02.12.2020, 11:57)