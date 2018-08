Börsenplätze ABB-Aktie:



Kurzprofil ABB Group:



ABB (ISIN: CH0012221716, WKN: 919730, Ticker-Symbol: ABJ, SIX Swiss Ex: ABBN, Nasdaq OTC-Symbol: ABLZF) ist ein global führendes Technologieunternehmen in den Bereichen Elektrifizierungsprodukte, Robotik und Antriebe, industrielle Automation und Stromnetze mit Kunden in der Energieversorgung, der Industrie und im Transport- und Infrastruktursektor. Aufbauend auf einer über 130-jährigen Tradition der Innovation gestaltet ABB heute die Zukunft der industriellen Digitalisierung mit zwei klaren Leistungsversprechen: Strom von jedem Kraftwerk zu jedem Verbrauchspunkt zu bringen sowie Industrien vom Rohstoff bis zum Endprodukt zu automatisieren. Um zu einer nachhaltigen Zukunft beizutragen, verschiebt ABB als namensgebender Partner der FIA Formel E Rennsportserie die Grenzen der Elektromobilität. Das Unternehmen ist in mehr als 100 Ländern tätig und beschäftigt etwa 147.000 Mitarbeiter. ABB in Deutschland erzielte im Jahr 2017 einen Umsatz von 3,26 Milliarden Euro und beschäftigt 10.550 Mitarbeiter. www.abb.de. (14.08.2018/ac/a/a)



München (www.aktiencheck.de) - ABB-Aktienanalyse der Bank Vontobel Europe AG:Als der Zürcher Technologiekonzern ABB (ISIN: CH0012221716, WKN: 919730, Ticker-Symbol: ABJ, SIX Swiss Ex: ABBN, Nasdaq OTC-Symbol: ABLZF) am 19. Juli seine Quartalszahlen präsentierte, konnte die Aktie zwischenzeitlich signifikant zulegen, so die Bank Vontobel Europe AG in einer aktuellen Veröffentlichung.Damit sei ABB Tagesgewinner im Schweizer Börsenindex SMI gewesen und für die Papiere sei es das größte Plus seit fünf Jahren gewesen. Dass ABB das Ergebnis kräftig habe steigern können, sei von den leidgeplagten Aktionären mit Erleichterung aufgenommen worden. Doch auch wenn sich Konzernchef Ulrich Spiesshofer optimistisch zeige: Der Siemens-Konkurrent ABB sei noch nicht am Ziel, dennoch solle 2018 das Jahr werden, in dem der jahrelange Umbau sich für das Unternehmen endlich lohnen sollte.1988 sei ABB aus der Fusion der schwedischen Asea und der schweizerischen BBC entstanden. Derzeit beschäftige der Konzern ca. 147.000 Mitarbeiter in mehr als 100 Ländern. In den vergangenen Jahren habe Spiesshofer den Konzern umgekrempelt und auf vier Divisionen ausgerichtet: Elektrifizierung, Robotik und Antriebe, Industrieautomation und Stromnetze. "2018 ist für ABB das erste Jahr, in dem alle Märkte entweder stabil sind oder wachsen", habe Spiesshofer im Frühjahr erklärt. Die Aktionäre hätten davon bislang jedoch wenig zu spüren bekommen. In der ersten Jahreshälfte 2018 habe sich der Aktienkurs signifikant schlechter als der des Erzrivalen Siemens entwickelt, obwohl ABB anders als Siemens den Umbau bereits hinter sich habe. Immerhin hätten nun die jüngsten Quartalszahlen für einen Lichtblick gesorgt. "Das Quartalsergebnis zeigt, dass unsere Transformation der vergangen Jahre Früchte trägt", so Spiesshofer.Die Schweizer hätten ihren Gewinn im zweiten Quartal im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um satte 30% steigern können. Unterm Strich habe so ein Plus von USD 681 Mio. gestanden. Jedoch seien die Umsätze deutlich langsamer gestiegen: Sie hätten im selben Vergleichszeitraum um 1% auf ca. USD 8,9 Mrd. zugelegt. Jedoch würden die Auftragseingänge auf ein höheres Wachstum hoffen lassen. Diese hätten sich insgesamt um rund 8% im Vergleich zum Vorjahresquartal erhöht. Die Mehrheit der Aktionäre und Analysten habe die Ergebnisse mit Wohlwollen aufgenommen. Angesichts der wachsenden geopolitischen Unsicherheiten würden die kommenden Jahre 2019 und 2020 mit einer gewissen Sorge betrachtet.Doch nicht nur die konjunkturelle Unsicherheit dürfte den Schweizer Technologiekonzern in den kommenden Quartalen beschäftigen. Auch die Übernahme der Industrial-Solutions-Sparte vom Konkurrenten GE binde weiter Ressourcen. Die Marge dürfte erst mal für einige Jahre niedriger ausfallen, bevor sich der Zukauf bezahlt mache. So sollten im fünften Jahr nach der Übernahme jährliche Kostensynergien in Höhe von ca. USD 200 Mio. erzielt werden.Die ABB-Aktie werde aktuell bei CHF 22,38 (13.08.2018) gehandelt. Das Jahreshoch habe bei CHF 27,24 (16.01.2018) gelegen, das Jahrestief bei CHF 20,96 (06.07.2018). Bei Bloomberg würden 17 Analysten die Aktie auf "kaufen", 16 auf "halten" und ein Analyst auf "verkaufen" setzen. Bloomberg-Analysten würden aktuell ein Zwölf-Monats-Kursziel von CHF 25,53 setzen. (Analyse vom 13.08.2018).Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link