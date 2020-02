Börsenplätze ABB-Aktie:



Kurzprofil ABB:



ABB (ISIN: CH0012221716, WKN: 919730, Ticker-Symbol: ABJ, SIX Swiss Ex: ABBN, Nasdaq OTC-Symbol: ABLZF) ist ein global führendes Technologieunternehmen in den Bereichen Elektrifizierungsprodukte, Robotik und Antriebe, industrielle Automation und Stromnetze mit Kunden in der Energieversorgung, der Industrie und im Transport- und Infrastruktursektor. Aufbauend auf einer über 130-jährigen Tradition der Innovation gestaltet ABB heute die Zukunft der industriellen Digitalisierung mit zwei klaren Leistungsversprechen: Strom von jedem Kraftwerk zu jedem Verbrauchspunkt zu bringen sowie Industrien vom Rohstoff bis zum Endprodukt zu automatisieren. Um zu einer nachhaltigen Zukunft beizutragen, verschiebt ABB als namensgebender Partner der FIA Formel E Rennsportserie die Grenzen der Elektromobilität. Das Unternehmen ist in mehr als 100 Ländern tätig und beschäftigt etwa 147.000 Mitarbeitende. www.abb.com. (05.02.2020/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - ABB-Aktienanalyse von Analyst Mark Diethelm von Vontobel Research:Mark Diethelm, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlageurteil für die Aktie des Schweizer Elektrotechnikkonzerns ABB (ISIN: CH0012221716, WKN: 919730, Ticker-Symbol: ABJ, SIX Swiss Ex: ABBN, Nasdaq OTC-Symbol: ABLZF).Der Auftragseingang habe im 4Q19 um +1% zugenommen (ausgew. -1%) und damit die Analystenprognosen übertroffen, dies v.a. dank Großaufträgen für Industrial Automation (IA) aus dem Seefahrtsbereich sowie einer Zunahme von Schienen/Winden-Aufträgen für Motion. Der Umsatz habe 1% unter Konsensniveau gelegen und sei zugleich im Einklang mit VontE gewesen. In USD ausgedrückt, sei der Auftragsbestand um 2% gestiegen.Die op. Marge habe sich um 220 Bp (J/J) auf 10,1% (Kons: 10%) verbessert, was sich primär den tieferen Unternehmenssteuern verdanke (ggü. Vorjahr fast halbiert). Mit USD 710 Mio. habe das op. EBITA der Konsensprognose entsprochen und zugleich VontE (USD 680 Mio.) übertroffen, was sich der höheren Rentabilität bei Electrification und Motion verdanke. Der Cashflow aus den laufenden Aktivitäten habe sich ggü. dem Vorjahr kaum verändert - was so erwartet worden sei.Der kurzfristige Ausblick bleibe durchwachsen, da Konjunkturindikatoren derzeit ein schwächeres Wachstum in den USA und Europa erwarten lassen würden. In China gebe es zwar Anzeichen für eine Stabilisierung, die Auswirkungen des Coronavirus seien derzeit aber noch unklar.Die vorgeschlagene Dividende von CHF 0,8 entspreche sowohl der Analysten- wie der Konsensprognose (CHF 0,81).Mark Diethelm, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt sein "hold"-Rating für die ABB-Aktie. Das Kursziel laute CHF 22. (Analyse vom 05.02.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link