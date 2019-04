SIX Swiss Exchange-Aktienkurs ABB-Aktie:

21,19 CHF +5,37% (17.04.2019, 13:21)



ISIN ABB-Aktie:

CH0012221716



WKN ABB-Aktie:

919730



Ticker-Symbol ABB-Aktie:

ABJ



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol ABB-Aktie:

ABBN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol ABB-Aktie:

ABLZF



Kurzprofil ABB Group:



ABB (ISIN: CH0012221716, WKN: 919730, Ticker-Symbol: ABJ, SIX Swiss Ex: ABBN, Nasdaq OTC-Symbol: ABLZF) ist ein global führendes Technologieunternehmen in den Bereichen Elektrifizierungsprodukte, Robotik und Antriebe, industrielle Automation und Stromnetze mit Kunden in der Energieversorgung, der Industrie und im Transport- und Infrastruktursektor. Aufbauend auf einer über 130-jährigen Tradition der Innovation gestaltet ABB heute die Zukunft der industriellen Digitalisierung mit zwei klaren Leistungsversprechen: Strom von jedem Kraftwerk zu jedem Verbrauchspunkt zu bringen sowie Industrien vom Rohstoff bis zum Endprodukt zu automatisieren. Um zu einer nachhaltigen Zukunft beizutragen, verschiebt ABB als namensgebender Partner der FIA Formel E Rennsportserie die Grenzen der Elektromobilität. Das Unternehmen ist in mehr als 100 Ländern tätig und beschäftigt etwa 147.000 Mitarbeitende. www.abb.com (17.04.2019/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - ABB-Aktienanalyse von Analyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie des Elektrotechnikkonzerns ABB (ISIN: CH0012221716, WKN: 919730, Ticker-Symbol: ABJ, SIX Swiss Ex: ABBN, Nasdaq OTC-Symbol: ABLZF).Das Zahlenwerk für das Q1/2019 sei auf operativer Ebene schwächer als von Diermeier erwartet ausgefallen. Das berichtete Nettoergebnis habe hingegen über der Analystenerwartung gelegen. Zudem habe Diermeier die Ergebnisqualität nicht überzeugen können (Anstieg des operativen EBITA nur wegen Posten Holding und Sonstiges, Margenrückgang in allen drei operativen Bereichen). Das Book-to-Bill-Ratio habe in Q1/2019 über der wichtigen Marke von 1 gelegen. Der Auftragsbestand (per 31.12.2018) sei gestiegen (q/q und y/y). Einen konkreten Umsatz- und Ergebnisausblick für das laufende Geschäftsjahr habe der Konzern wie üblich nicht veröffentlicht.Der Rücktritt (mit sofortiger Wirkung) des seit 2013 amtierende CEO Spiesshofer komme überraschend, zumal er erst im Dezember 2018 den von Investoren (u.a. Cevian) seit langem geforderten Konzernumbau (Verkauf der Stromnetz-Aktivitäten an Hitachi) in Angriff genommen habe. Die ABB-Aktie liege heute im frühen Handel mit 5% im Plus. Der Interims-CEO Vosser (gleichzeitig Chairman) wolle die Strategie von seinem Vorgänger fortsetzen, was Cevian begrüße. Die Analystenerwartungen würden vorerst unverändert bleiben (u.a. berichtetes EPS 2019e: 0,91 USD; berichtetes EPS 2020e: 1,27 USD).Unter Berücksichtigung der Gemengelage (u.a. mittelfristig deutliche Ergebnisverbesserung in Aussicht gestellt) lautet das Rating für die ABB-Aktie weiterhin "halten", so Sven Diermeier, Analyst von Independent Research. Das Kursziel werde von 20,00 CHF auf 20,50 CHF erhöht. (Analyse vom 17.04.2019)Börsenplätze ABB-Aktie:Xetra-Aktienkurs ABB-Aktie:18,57 EUR +5,15% (17.04.2019, 13:18)