Kurzprofil ABB Ltd.:



ABB (ISIN: CH0012221716, WKN: 919730, Ticker-Symbol: ABJ, SIX Swiss Exchange-Symbol: ABBN, NASDAQ OTC-Symbol: ABLZF) ist ein führendes Engineering-Unternehmen, das weltweit die Transformation von Gesellschaft und Industrie in eine produktivere und nachhaltigere Zukunft energisch vorantreibt. Durch die Verbindung ihres Portfolios in den Bereichen Elektrifizierung, Robotik, Automation und Antriebstechnik mit Software definiert ABB die Grenzen des technologisch Machbaren und ermöglicht so neue Höchstleistungen. (03.02.2022/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - ABB-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von ABB Ltd. (ISIN: CH0012221716, WKN: 919730, Ticker-Symbol: ABJ, SIX Swiss Exchange-Symbol: ABBN, NASDAQ OTC-Symbol: ABLZF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Mit zweistelligen Wachstumsraten beim Umsatz und Auftragseingang habe der Schweizer Industriekonzern ABB das Geschäftsjahr 2021 beendet. Der Ausblick auf das erste Quartal und die Dividende hätten allerdings nicht überzeugt. Deshalb gebe die Aktie rund drei Prozent nach.ABB habe 2021 ein Umsatzwachstum von elf Prozent auf 29,0 Milliarden Dollar verzeichnet, während die neuen Aufträge gar um 20 Prozent auf 31,9 Milliarden Dollar angestiegen seien. Vor allem im vierten Quartal habe der Konzern deutlich mehr Aufträge erhalten als im Vorjahr und die Erwartungen deutlich übertroffen.Analysten hätten das starke Abschneiden in Sachen Umsatz und Auftragseingang begrüßt. Gerade bei Letzterem seien im Schlussquartal selbst die kühnsten Erwartungen übertroffen worden, habe es geheißen. Der Elektrotechnikkonzern habe starke Auftragseingänge, aber schwächere Margen vorgelegt und liege damit im Quartalstrend, so Goldman-Analystin, Daniela Costa.Der operative Gewinn sei im Jahr 2021 um 42 Prozent auf 4,1 Milliarden Dollar geklettert, wie ABB weiter mitgeteilt habe. Die Dividende solle um zwei Rappen auf 0,82 Franken erhöht werden. Hier hätten Analysten aber etwas mehr erwartet.Unter dem Strich habe das Unternehmen im vergangenen Jahr 4,55 Milliarden Dollar und damit zwölf Prozent weniger als 2020 verdient. Im Vorjahr habe ABB unter anderem dank des Buchgewinns aus dem Verkauf der Stromnetzsparte noch einen Reingewinn von 5,15 Milliarden Dollar ausgewiesen. 2021 seien durch die Veräußerung der Division Mechanical Power Transmission ("Dodge") lediglich 2,2 Milliarden an Buchgewinn reingekommen.Für das erste Quartal 2022 rechne ABB mit einer gegenüber dem vierten Quartal 2021 stabilen Marktdynamik. In absoluten Zahlen gehe der Umsatz im Startquartal aus saisonalen Gründen gegenüber dem Vorquartal jeweils etwas zurück. Für die operative Gewinnmarge gehe das Unternehmen von einem stabilen bis leicht höheren Wert aus."Wir planen, unsere Aktienrückkäufe auch nach der Power-Grids-Kapitalausschüttung fortzusetzen", habe Unternehmenschef, Björn Rosengren, gesagt. Im Rahmen des im April 2021 gestarteten Aktienrückkaufprogramms habe ABB bis Ende 2021 über 58 Millionen Aktien für einen Gesamtwert von zwei Milliarden Dollar zurückgekauft, allein knapp 33 Millionen davon im vierten Quartal. ABB wolle den Aktionären so und über Dividenden insgesamt 7,8 Milliarden Dollar zukommen lassen - das Geld aus dem 2020 abgeschlossenen Verkauf der Stromnetzsparte.Die Zahlen von ABB würden am Markt keine Begeisterung entfachen. Doch grundsätzlich laufe es für den Konzern weiter gut. Die Aktie notiere nach wie vor nur knapp unter dem Rekordhoch. Neue Höchstkurse scheinen zeitnah wieder möglich, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär" zur ABB-Aktie. (Analyse vom 03.02.2022)