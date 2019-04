XETRA-Aktienkurs ABB-Aktie:

Kurzprofil ABB:



ABB (ISIN: CH0012221716, WKN: 919730, Ticker-Symbol: ABJ, SIX Swiss Ex: ABBN, Nasdaq OTC-Symbol: ABLZF) ist ein global führendes Technologieunternehmen in den Bereichen Elektrifizierungsprodukte, Robotik und Antriebe, industrielle Automation und Stromnetze mit Kunden in der Energieversorgung, der Industrie und im Transport- und Infrastruktursektor. Aufbauend auf einer über 130-jährigen Tradition der Innovation gestaltet ABB heute die Zukunft der industriellen Digitalisierung mit zwei klaren Leistungsversprechen: Strom von jedem Kraftwerk zu jedem Verbrauchspunkt zu bringen sowie Industrien vom Rohstoff bis zum Endprodukt zu automatisieren. Um zu einer nachhaltigen Zukunft beizutragen, verschiebt ABB als namensgebender Partner der FIA Formel E Rennsportserie die Grenzen der Elektromobilität. Das Unternehmen ist in mehr als 100 Ländern tätig und beschäftigt etwa 147 000 Mitarbeitende. www.abb.com. (17.04.2019/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - ABB-Aktienanalyse von Analyst Michal Lichvar von Vontobel Research:Michal Lichvar, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlageurteil für die Aktie des Schweizer Elektrotechnikkonzerns ABB (ISIN: CH0012221716, WKN: 919730, Ticker-Symbol: ABJ, SIX Swiss Ex: ABBN, Nasdaq OTC-Symbol: ABLZF).In einem überraschenden Schritt hätten VR und CEO Ulrich Spiesshofer gemeinsam entschieden, dass letzterer per sofort von seinem Posten zurücktrete. Ulrich Spiesshofer sei seit 14 Jahren für ABB tätig, seit 2013 in seiner aktuellen Funktion als CEO. VR-Präsident Peter Voser werde Ulrich Spiesshofer als Interims-CEO ersetzen. Die Suche nach einem definitiven Nachfolger sei offiziell in die Wege geleitet worden.VR-Präsident Peter Voser übernehme als Übergangs-CEO: Peter Voser sei seit April 2015 VR-Präsident von ABB. Zwischen 2004 und 2013 sei er als CFO und später als CEO für Royal Dutch Shell tätig gewesen.Der abrupte Führungswechsel bei ABB komme für den Analysten überraschend. Dadurch, dass der erfahrene Peter Voser als Interims-CEO das Ruder übernehme, scheine ihm aber sichergestellt, dass ABB seine strategischen Ziele, wie Vereinfachung der Konzernstruktur und Senkung der Kosten, konsequent weiterverfolgen werde.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze ABB-Aktie: