Kurzprofil ABB Group:



ABB (www.abb.com) ist ein global führendes Technologieunternehmen in den Bereichen Energie und Automation. Das Unternehmen ermöglicht seinen Kunden in der Energieversorgung, der Industrie und im Transport- und Infrastruktursektor, ihre Leistungsfähigkeit zu verbessern und gleichzeitig die Umweltbelastung zu reduzieren. Die Unternehmen der ABB Gruppe sind in rund 100 Ländern tätig und beschäftigen weltweit etwa 135.000 Mitarbeitende. (21.07.2017/ac/a/a)

Frankfurt (www.aktiencheck.de) - ABB-Aktienanalyse von Analyst William Mackie von Kepler Cheuvreux:William Mackie, Analyst von Kepler Cheuvreux, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse nach Q2-Zahlen das Kursziel für die Aktie des Elektrotechnikkonzerns ABB (ISIN: CH0012221716, WKN: 919730, Ticker-Symbol: ABJ, SIX Swiss Ex: ABBN, Nasdaq OTC-Symbol: ABLZF) von 25 auf 24,50 CHF.Die Ergebnisse des Schweizer Konzerns zeigten, dass für eine Verbesserung in allen Geschäftsbereichen noch viel Arbeit nötig sei, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Die Nachfrage könne sich aber erholen, wie die Auftragslage bereits zeige. Dies würde eine gewisse Entspannung mit sich bringen.William Mackie, Analyst von Kepler Cheuvreux, hat in einer aktuellen Aktienanalyse das "hold"-Votum für die ABB-Aktie bestätigt und das Kursziel von 25 auf 24,50 CHF reduziert. (Analyse vom 21.07.2017)XETRA-Aktienkurs ABB-Aktie:20,61 EUR -1,97% (21.07.2017, 13:37)SIX Swiss Exchange-Aktienkurs ABB-Aktie:22,72 CHF -2,24% (21.07.2017, 14:01)