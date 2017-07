ISIN ABB-Aktie:

CH0012221716



WKN ABB-Aktie:

919730



Ticker-Symbol ABB-Aktie:

ABJ



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol ABB-Aktie:

ABBN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol ABB-Aktie:

ABLZF



Kurzprofil ABB Group:



ABB (ISIN: CH0012221716, WKN: 919730, Ticker-Symbol: ABJ, SIX Swiss Ex: ABBN, Nasdaq OTC-Symbol: ABLZF) (www.abb.com) ist ein global führendes Technologieunternehmen in den Bereichen Energie und Automation. Das Unternehmen ermöglicht seinen Kunden in der Energieversorgung, der Industrie und im Transport- und Infrastruktursektor, ihre Leistungsfähigkeit zu verbessern und gleichzeitig die Umweltbelastung zu reduzieren. Die Unternehmen der ABB Gruppe sind in rund 100 Ländern tätig und beschäftigen weltweit etwa 135.000 Mitarbeitende. (21.07.2017/ac/a/a)

New York (www.aktiencheck.de) - ABB-Aktienanalyse von Analyst Ben Uglow von Morgan Stanley:Ben Uglow, Analyst von Morgan Stanley, streicht in einer aktuellen Aktienanalyse die Kaufempfehlung für die Aktie des Elektrotechnikkonzerns ABB (ISIN: CH0012221716, WKN: 919730, Ticker-Symbol: ABJ, SIX Swiss Ex: ABBN, Nasdaq OTC-Symbol: ABLZF).Das Papier des Schweizer Konzerns sei in diesem Jahr bislang gut gelaufen, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Die gerade veröffentlichten Q2-Zahlen dürften aber Fragen aufwerfen, die nicht so schnell zu beantworten seien. Aktuell sehe Uglow das Chance-Risiko-Verhältnis als relativ ausgewogen an. Zudem habe die ABB-Aktie gegenüber den Konkurrenten Siemens und Schneider Electric eine deutliche Neubewertung erfahren.Ben Uglow, Analyst von Morgan Stanley, hat in einer aktuellen Aktienanalyse die ABB-Aktie von "overweight" auf "equal-weight" herabgestuft und das Kursziel auf 25 CHF belassen. (Analyse vom 21.07.2017)XETRA-Aktienkurs ABB-Aktie:20,61 EUR -1,97% (21.07.2017, 13:37)SIX Swiss Exchange-Aktienkurs ABB-Aktie:22,72 CHF -2,24% (21.07.2017, 14:01)